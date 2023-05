Residenza artistica della Modicana Francesca Baglieri

Autentica officina e incubatrice di idee ove passato e presente coesistono straordinariamente, il C.o.C.A. (Centre of Contemporary Art) di Modica accoglierà dal 15 luglio al 10 agosto in questo posto, residenza artistica di Francesca Baglieri, stabilitasi ormai a Palermo, ma di origine modicana, la quale torna in terra natia insieme a Roberto Orlando e alla curatrice Ilaria Cascino.

In seguito ad attente considerazioni sullo scenario naturale e antropico ibleo, Baglieri e Orlando condurranno una ricerca atta alla narrazione del paesaggio modicano mediante un’elaborazione progettuale destinata alla struttura ospitante e incentrata sul campo dell’immagine, scevra di istanze univoche. L’ambiente si farà combinazione di oggetti funzionali e forme primordiali necessari alla sussistenza o al compiacimento umano che, resi deformi o scenografici, si tradurranno in tracce materiche di scambio culturale e segno di radicato mutamento storico-generazionale.

Nel corso della permanenza presso il centro e archivio-biblioteca d’arte contemporanea, gli artisti e la curatrice, i quali godranno della diretta esperienza abitativa, aderiranno alla quotidianità integrandosi con la comunità della città di Modica e aprendosi alle contaminazioni personali e territoriali, per metterne in discussione il pensiero sull’abitare, sul costruire e sul relazionarsi.

L’occasione di avvicendamento acquisirà, in tal senso, valore d’interconnessione: il programma di residenza favorirà scambi e collaborazioni con lavoratori e artigiani locali e con il florido tessuto culturale modicano avviando, così, meccanismi di produzione per mezzo dell’acquisizione di conoscenze miste e pratiche visuali.

Salva