P.G.S. Sicilia. Domenica il Trofeo Sicily Cup 2023

Si svolgerà il prossimo 7 maggio il Trofeo Sicily CUP 2023 promosso dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia. Un appuntamento riservato alle rappresentative provinciali di calcio a 5 categoria U15 maschile.

Saranno circa 48 gli atleti, selezionati nell’ultimo mese nelle diverse società dei vari comitati provinciali. Le quattro squadre si sfideranno in un girone all’italiana di solo andata. In campo scenderanno le rappresentative dei comitati di Caltanissetta, Messina, Palermo e Ragusa.

Ogni rappresentativa provinciale è formata da 12 atleti e due dirigenti accompagnatori. Per la composizione della squadra sono state coinvolte tutte le società che hanno preso parte ai campionati provinciali che si sono svolti nel periodo invernale della stagione sportiva 2022-2023.

“Il Trofeo Sicily Cup è un’occasione – spiega Massimo Motta – per esprimere al meglio lo sport giovanile che si vive giorno dopo giorno nei comitati territoriali. Questa giornata di sport avrà un duplice obiettivo: vivere l’appartenenza al proprio territorio e far fare squadra agli atleti provenienti da diverse società”.

Il Trofeo sarà realizzato presso la struttura sportiva dell’ASD Sporting Club Don Bosco di Enna, in c.da Cultura.

La Sicily Cup 2023 è l’evento inaugurale di una lunga serie di manifestazioni regionali che si terranno nel mese di maggio e giugno: Pigiessiadi e le Finali Regionali Don Bosco Cup 2023.

Salva