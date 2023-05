3° Settore incontra candidati sindaco di Ragusa, Modica e Comiso

Si avvicina la data del voto per i Comuni di Ragusa, Modica e Comiso. Per approfondire i contenuti dei vari programmi elettorali sono stati calendarizzati tre incontri, uno per Comune, in cui i candidati si confronteranno su temi cruciali per lo sviluppo delle nostre città come cooperazione, rigenerazione urbana, politiche sociali, valorizzazione dei beni Comunali.

A farsi promotori per Comiso e Ragusa il Forum del Terzo Settore, che è l’Associazione di Enti del terzo settore maggiormente rappresentativa a livello nazionale e si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle comunità, ed il Coordinamento “Pro Diritti H”, che riunisce le associazioni di famiglie e di persone con disabilità per perseguire obiettivi comuni attraverso una stretta collaborazione tra il mondo dell’associazionismo e delle Istituzioni.

Su Modica il fronte dei soggetti promotori è più vario perché al Forum e a “Pro Diritti H” si sono uniti anche “Modicaltra” ed il comitato promotore degli Stati Generali del Welfare; Un terzo settore quindi fortemente unito che, a seguito di diversi incontri di confronto, ha preparato una serie di domande su temi condivisi, importanti per uno sviluppo sostenibile delle nostre città.

Di seguito le date degli incontri a cui tutti i cittadini sono chiamati a partecipare:

Per Ragusa, l’incontro sarà il 12 Maggio dalle 16:30 alle 18:30 presso i locali di “Sac. Giovanni Rollo”, nella zona artigianale in contrada Mugno;

Per Modica, l’incontro sarà il 16 Maggio dalle 16:30 alle 18 presso il CSR in Contrada Treppiedi 342;

Per Comiso, l’incontro sarà il 18 Maggio dalle 16:30 alle 17:30 presso il CSR in Via San Biagio 233 dalle 16:30 alle 17:30.

