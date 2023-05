Amministrative a Ragusa. Ecco i designati di Sergio Firrincieli

Dopo il sindaco uscente, Peppe Cassì, anche l’altro candidato alla poltrona più ambita di Palazzo dell’Aquila, Sergio Firrincieli, si presenta. Sarà sostenuto da due liste, Movimento 5 Stelle e Siamo Comunità, ed ha indicato i suoi ipotetici assessori: si tratta di Gianna Miceli, che sarebbe anche vicesindaco, Antonio Tringali, Najla Hassen e Vincenzo Ottaviano.

“Gianna Miceli – spiega Firrincieli – , donna il cui impegno in città è stato sempre sotto gli occhi di tutti, che incarna i valori della sinistra e dell’associazionismo. Ho nominato Antonio Tringali, che ha condiviso con me questi cinque anni al Consiglio comunale di palazzo dell’Aquila, e che precedentemente è stato presidente del Consiglio comunale e candidato a sindaco. Najla Hassen è la prima donna di origini straniere ad essere indicata come assessore al Comune di Ragusa. Si tratta di una persona che porta con sé valori importanti e veri, per ciò che riguarda la solidarietà, la difesa degli ultimi, le pari opportunità. Infine Vincenzo Ottaviano, persona con cui come lo stesso Antonio Tringali mi lega una grande amicizia. E’ l’attuale responsabile dell’ufficio provinciale viabilità, un tecnico di comprovata esperienza nel settore lavori pubblici”.