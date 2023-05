Chiusura Cava Ispica nei giorni festivi: Abbate chiede spiegazioni

“E’ inconcepibile che una marea di turisti abbia trovato chiusi i cancelli di Cava Ispica in giornate così importanti come il Lunedi di pasquetta ed il Primo Maggio. Facendo così si provoca un danno di immagine di non poco conto ad un comparto, quello dei beni culturali, che ha invece bisogno di essere rilanciato costantemente per reggere la concorrenza di tante altre regioni italiane”. Così l’onorevole Ignazio Abbate nel corso del suo intervento in aula dove ha presentato un’interrogazione scritta al Presidente della Regione e all’Assessore ai Beni Culturali per chiedere delucidazioni in merito alla chiusura pomeridiana del Parco archeologico di Cava d’Ispica per carenza di personale nelle due date in questione. “Benchè sulla pagina web dei parchi archeologici della Regione siciliana campeggi la notizia dell’accesso gratuito ai siti museali della nostra regione, compresi i parchi archeologici, per tutte le domeniche e i festivi del mese di maggio, lo scorso primo maggio il sito di Cava Ispica ha chiuso in cancelli alle 13.30 per carenza di personale, consentendo la visita solo in orario antimeridiano, così come accaduto anche il 10 aprile scorso, giorno di Pasquetta, lasciando escluse le comitive che avrebbero potuto godere del parco anche in orario pomeridiano. In questo modo non facciamo altro che incentivare le solite dicerie ed i luoghi comuni che vogliono la nostra terra preda di disservizi e disorganizzazione e nello stesso tempo rischiamo di svuotare di ogni contenuto le finalità delle iniziative domenicali e festive organizzate dall’Assessorato. A questo punto lancio una provocazione: chiudere di mattina e aprire di pomeriggio visto che la maggior parte dei turisti, in particolare chi arriva da Catania, Messina o Palermo, arriva nel sito non prima di mezzogiorno o anche più tardi. Naturalmente la mia è solo una provocazione perché è chiaro che un luogo così importante dovrebbe essere aperto per tutto l’arco dell’intera giornata e, perché no, prevedendo anche delle speciali aperture serali soprattutto nel periodo estivo. Avevo già avvertito l’Assessore ai Beni Culturali di questo pericolo che puntualmente si è concretizzato. Oggi ho avuto un altro colloquio con l’Assessore Scaripinato il quale mi ha garantito che verrà rivisto completamente il modus operandi della gestione dei nostri siti culturali più interessanti”.

