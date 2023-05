Modica. Chiesto tavolo tecnico per stipendi inevasi Cooperativa “La Forza della Vita”

“La Cooperativa “La forza della vita”, che ha in affidamento i servizi di “Comunità alloggio” per disabili psichici e “Indigenti”, non riesca a soddisfare il pagamento dei salari dei dipendenti, che hanno maturato già quattro mensilità, sebbene il Comune di Modica e gli altri enti locali, che contribuiscono con i propri contributi, abbiano quasi del tutto provveduto a liquidare le fatture mensili a fronte delle attività che la cooperativa stessa eroga a questi utenti.”

E’ quanto affermano Salvatore Tavolino della FP CGIL di Ragusa e Salvatore Terranova, segretario della Camera del Lavoro di Modica.

In una nota i due dirigenti sindacali fanno rilevare che:” A seguito dell’incontro, avvenuto lo scorso 21 aprile, alla Camera del Lavoro di Modica, la Cgil ha chiesto al Presidente della Cooperativa di pagare ai dipendenti il saldo del mese di Dicembre 2022 e il Mese di Gennaio 2023 atteso che il Comune di Modica avrebbe provveduto a liquidare alla stessa le fatture relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2023. Da informazioni ricevute la Cooperativa ha liquidato ai dipendenti il saldo di Dicembre e dato loro un acconto del mese di Gennaio, non accettando la richiesta sindacale che si prefiggeva di mettere i dipendenti in una condizione diversa da quella attuale per sostenere le loro famiglie che subiscono le difficoltà derivanti dal mancato percepimento dei salari.

Se l’intenzione della cooperativa è quella di non tener conto delle richieste sindacali, tra l’altro fatte in maniera serena e costruttiva, come organizzazione sindacale ci muoveremo in un’ottica di comprensione chiedendo la istituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione in primo luogo dell’ente comune capofila al fine di individuare percorsi che consentano, in breve tempo, di allineare i salari dei lavoratori alle fatture realmente liquidate dagli enti locali interessati alla cooperativa.

Non volevamo arrivare ad un intervento di questa natura, volendo continuare ad intrattenere rapporti sindacali, improntati al confronto e alla sintesi, con la predetta cooperativa.

Da parte nostra vi è sempre la disponibilità di riprendere in mano il timone del dialogo, ma riteniamo che la cooperativa debba rivedere le sue posizioni e dare seguito alle richiesta della Cgil che si prefigge di tutelare tutti i lavoratori, facendogli liquidare gli stipendi sin qui maturati.”

Salva