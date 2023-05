Scherma modicana sul podio a Trapani nelle qualifiche regionali

Un lungo weekend di gare a Trapani per la Conad Scherma Modica ha chiuso il percorso stagionale di qualificazione ai Campionati Nazionali delle diverse categorie. Si è cominciato venerdì con le qualifiche regionali assolute gold/silver di fioretto. Gara che ha visto salire sul secondo gradino del podio Agnese Maucieri che, fermata sul più bello dalla catanese Campanile, con questo risultato si qualifica per i Campionati Nazionali Assoluti Silver di Brescia a metà giugno. Nel fioretto maschile doppio podio per gli atleti della Conad Scherma Modica, con Leonardo Aprile e Marco Palermo entrambi medaglia di bronzo, che guadagnano la qualificazione al Campionato Nazionale Gold. Da sabato hanno poi preso il via le gare di spada, e nella prova di qualificazione gold giovani sul gradino più basso del podio Riccardo Tidona, fermato dal calatino Perniciaro poi vincitore della prova, si qualifica per la prova nazionale gold under20 di Riccione. Come detto, con questa prova regionale si sono concluse per tutte le categorie le fasi di qualificazione per i rispettivi Campionati Nazionali, che a partire dalla prossima settimana si dipaneranno lungo lo stivale fino al mese di giugno. Si partirà con il Gran Premio Giovanissimi Campionato Italiano under14 a Riccione dal 10 al 16 maggio, a cui seguirà nella stessa sede dal 18 al 21 il Campionato Nazionale Gold cadetti e giovani. Nello stesso weekend 19/21 maggio contemporaneamente la Sicilia ospiterà i Campionati Italiani Paralimpici ad Acireale. Dal 25 al 28 maggio si volerà poi a Padova per i Campionati Italiani Cadetti e Giovani per l’assegnazione dei titoli di categoria. Il 2 giugno a Piacenza si svolgeranno i Campionati a Squadre di serie A2 per la squadra di fioretto maschile e B1 di fioretto femminile. La settimana seguente La Spezia ospiterà i Campionati Italiani Assoluti, ed infine dal 15 giugno Brescia i Campionati Nazionali Gold/Silver chiuderanno la lunga stagione agonistica nazionale.

