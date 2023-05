Ragusa, manifestazione Saturdays for Europe

La sezione iblea del Movimento Federalista Europeo aderisce all’iniziativa di mobilitazione per sensibilizzare tutta la comunità circa l’impellente necessità di un’Europa Federale.

La Conferenza sul futuro dell’Europa fortemente voluta dal compianto David Sassoli ha dato indicazioni molto chiare riguardo al percorso di maggiore integrazione europea e alla revisione del bilanciamento dei poteri tra Parlamento Europeo e Consiglio Europeo.

La sede della rappresentatività diretta in un sistema democratico non può essere meno legittimata della rappresentanza dei governi; inoltre, il diritto di veto, per quanto ridimensionato è un meccanismo che impedisce di affrontare i veri problemi dei cittadini europei.

La Conferenza sul futuro dell’Europa, che si è conclusa ben un anno fa, ha rappresentato un momento democratico fondamentale che ha coinvolto i cittadini in una riflessione sulla natura e sul futuro dell’Unione europea. Tra le proposte elaborate, le più importanti richiedono una riforma dei Trattati per aumentare i poteri e migliorare i meccanismi decisionali dell’UE.

I risultati della Conferenza sono di fatto rimasti senza alcun esito e fra un anno si rivoterà per il Parlamento Europeo senza che nulla sia cambiato rispetto a cinque anni fa.

Per questo tutti i cittadini sono invitati, sabato 6 maggio 2023, in Piazza San Giovanni, alle ore 10.30, a firmare la petizione di richiesta di “Riforma dei Trattati”.

Questa modalità di riappropriarsi delle piazze con una presenza fisica non solo è necessaria e preziosa, ma serve anche come momento propulsore e di avvio di un’attività a contatto con i cittadini che sarà fondamentale in vista dei prossimi passaggi sulla questione della Convenzione per la riforma dei Trattati e delle elezioni europee del 2024.

Per le ragioni esposte, la sezione iblea del Movimento Federalista Europeo invita tutti i cittadini a sostenere tale iniziativa.

Giuseppe Nativo