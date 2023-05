Gli studenti del Principi Grimaldi di Modica protagonisti di “Il miglior chef Italia”, sezione junior chef

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica protagonisti della selezione siciliana junior chef di “Il miglior chef Italia”, una trasmissione televisiva prodotta da Canale Italia e in programma nei prossimi mesi sulla piattaforma Sky. La registrazione si è tenuta all’interno della prestigiosa manifestazione Mediterraria Expo alle Ciminiere di Catania.

Gli alunni Omi Abdul e Fabiola Schembari, accompagnati dal docente Giovanni Roccasalva e dall’assistente tecnico Simone Rando, hanno presentato i loro piatti alla giuria con grande impegno e passione. Omi Abdul ha presentato un piatto a base di filetto di suino degli iblei, formaggio Ragusano DOP, carote di Ispica IGP e pomodorini confit, inserendo dunque alcune delle eccellenze enogastronomiche iblee, mentre Fabiola Schembari ha proposto una rivisitazione della parmigiana utilizzando ingredienti del territorio.

I due studenti hanno saputo valorizzare al meglio gli ingredienti locali, presentando piatti originali e gustosi. La loro partecipazione all’evento è stata un momento di grande formazione professionale e culturale, che ha permesso loro di mettersi alla prova e di dimostrare la loro competenza culinaria. Ma la partecipazione di Omi Abdul e Fabiola Schembari a “Il miglior chef Italia” non è importante solo dal punto di vista della competizione e della valorizzazione delle eccellenze culinarie del territorio. Essa rappresenta anche una grande opportunità per l’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica e per l’intera provincia.

Come ha sottolineato il docente Giovanni Roccasalva, “partecipare a un programma televisivo come questo, rappresenta un’opportunità unica per gli studenti del nostro istituto. Non solo perché permette loro di mettere alla prova le loro competenze e la loro creatività culinaria, ma anche perché offre una visibilità importante per la scuola e per il territorio tutto”. La partecipazione degli studenti ad eventi di questo tipo, infatti, non solo contribuisce alla formazione professionale e culturale degli stessi, ma rappresenta anche un segnale di vitalità e di dinamicità per la scuola e per il territorio. Grazie alla loro passione, alla loro creatività e alla loro competenza, Omi Abdul e Fabiola Schembari hanno dimostrato il valore della formazione professionale e culinaria, e hanno dato un contributo importante alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

