Il libro “PIANETA DONNA” di Pisana fa tappa a Sciacca

Il poeta e scrittore Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, sarà ospite, sabato 6 maggio alle ore 18.30, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sciacca e della locale Sezione della FIDAPA.

Il suo saggio di critica letteraria dal titolo “Pianeta donna. Poetesse italiane del 2000”, Casa editrice Kimerik, già presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino, al LIBREXPO di Livorno nell’antica Fortezza della città, al Festival della cultura mediterranea tenutosi ad Imperia, al Coro di notte del Dipartimento di Lettere dell’Università di Catania, farà tappa a Sciacca presso la Sala Blasco del Comune, ex Palazzo dei Gesuiti.

Interverranno Agnese Sinagra, assessore del comune di Sciacca e Presidente della Fidapa, l’assessore alla cultura, e Antonella Montalbano, poetessa inclusa nel volume ove si trovano anche poetesse di varie regioni italiane: Laura Barone , Luisa Bolleri, Ester Cecere, Daniela Cecchini, Flaminia Cruciani, Adele Desideri, Sandra Guddo, Rita Iacomino, Maria Teresa Infante, Lidia Loguercio, Adriana Gloria Marigo, Serenella Menichetti, Cecilia Minisci, Iole Chessa Olivares, Claudia Piccinno, Giuseppina Rando, Cinzia Sciuto e Tina Ferreri Tiberio.

“Pisana – scrive Rosalba Galvagno , Professoressa associata di critica letteraria e Letterature comparate nell’Università di Catania – procede alla presentazione delle 19 poetesse secondo un modo di lettura o, se si preferisce, un commento assai originale che definirei ‘racconto critico-ermeneutico’ intercalato dalle citazioni di alcuni versi delle varie poetesse, che costituiscono al contempo la fonte e la conferma del suo discorso critico, corroborato anche da precise notazioni tecniche e retoriche e da citazioni di poeti, artisti, filosofi (Ungaretti, Quasimodo, Saba, Seneca, Munch, Paul Celan, Dante, Heidegger, Luzi, Vittorini, Lucilio, Bukowski, Hannah Arendt, Alda Merini, Kierkgaard, Vittorio Sereni, Oscar Wide, Eraclito…, l’elenco sarebbe sterminato). E alla fine di ognuno di questi coltissimi racconti critico-ermeneutici, vengono riportate per intero alcune poesie di ciascuna poetessa. Da questa prospettiva non si dovrebbe a rigore parlare di Antologia, a proposito di Pianeta Donna, bensì di un lungo Racconto suddiviso in capitoli, ciascuno dedicato al ritratto di una poetessa”.

Queste varie tappe del libro di Domenico Pisana stanno permettendo di far conoscere gli universi linguistici e interiori variegati delle poetesse prese in esame, nonché di far apprezzare le tematiche di interesse attuale trattate unitamente alla tensione spirituale che si manifesta in ognuna di loro con un approccio differente sia sul piano dei contenuti che su quello stilistico. Nelle opere delle poetesse analizzate da Pisana sono rispettate la lingua e il linguaggio (che è presupposto irrinunciabile senza di cui crollerebbe il delicato congegno delle ipotesi teorico – estetiche), l’immaginazione, e ancor più le leggi del cuore, con il complemento di una socialità che riconduce alle più alte vibrazioni della coscienza umana e cristiana.

Il libro è stato inviato dalla casa editrice Kimerik alla Biblioteca Nazionale centrale di Roma, alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alla Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” di Modica.

