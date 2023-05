Quando piano piano si arriva alla meta… Di Nele Vernuccio

Lo scorso settembre per puro caso girovagando nella bacheca di Facebook mi apparve il viso di una bellissima ragazza, mi fermai ed iniziai a leggere il post.

Si trattava della storia di Maria Cocca Guastella che con molto coraggio condivideva la sua storia e annunciava di aver il lipedema. Questa malattia causa l’ingrossamento abnorme delle gambe, tutto ciò causa l’impossibilità di movimento e provoca molto dolore.

Purtroppo questa patologia non è riconosciuta dal sistema sanitario nazionale, pertanto gli interventi devono avvenire con spese proprie.

Maria ha iniziato la raccolta fondi, fortunatamente è andata molto bene, sappiamo che il modicano è tirchio ma quando si tratta di una giusta causa apre il suo cuore.

Maria venerdì scorso (28 aprile 2023) ha effettuato il primo dei cinque interventi previsti, fortunatamente è andato molto bene.

Di seguito riporto le sue parole subito dopo l’intervento:

“Non avrei mai pensato di mettere pubblicamente tanto dolore ,ma credo sia giusto fare vedere ogni singola sfaccettature di questa mia battaglia mi conoscete come la Cocca sorridente così sono, ma posso dirvi che ho pianto tanto in questo periodo, ho sentito dolore, tristezza ,tanta paura. Sono giorni forti sia fisicamente che emotivamente, ho cercato di essere sempre trasparente in questa mia battaglia credo sia stata la mia forza siete in tanti a darmi forza non mi avete mai mollato un attimo da sola grazie ”.

Ovviamente per continuare la sua battaglia la raccolta fondi permane, di seguito riporto il link per effettuare le donazioni https://buonacausa.org/cause/intervento-lipedema-cocca .

Sono certo che la foto affiancata allo scritto impressionerà molti, ma voglio pubblicarla per dimostrare a tutti che le sofferenze di Cocca sono reali.

Essendo certo della bontà dei modicani, auguro a Cocca che le sofferenze passino presto e che possa concludere queste tappe per vivere finalmente in serenità.

Nele Vernuccio

