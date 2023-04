Monterosso Almo. La sagra dei cavatieddi: la festa nella festa

E’ riuscita la 34^ edizione della ” Sagra re cavatieddi” svoltasi ieri sera, con inizio alle 19, in piazza Sant’Antonio nello storico quartiere Matrice. Centinaia i forestieri presenti, oltre naturalemte numerose famiglie monterossane, che hanno gustato i “ cavati” preparati a mano, nei giorni scorsi, dalle brave e capaci massaie del quartiere matrice, conditi con un ottimo sugo di maiale ed accompagnati da un buon bicchiere di vino rosso locale. Sono andate a ruba anche le gustose ” crispelle monterossane”, preparate con pasta lavorata, fritte a vista e coperte da uno strato di zucchero. Per i più golosi non sono mancati gli assaggi dei cannoli conditi con della ricotta locale e dei biscotti di produzione monterossana quali la “pagnuccata” ed altri dolci . Non è mancata la musica del Gruppi folk “I Tavernieri” e ”Ne lapa ne musca” che hanno intrattenuto i presenti fino a tarda sera.



Nelle foto alcuni momenti della partecipata sagra

