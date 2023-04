Pozzallo. Notti e note di mare il 29-30 aprile e 1^maggio

NOTTI E NOTE DI MARE è il nome dell’evento organizzato dal Comune di Pozzallo per Il lungo week-end del primo maggio ricco di musica, divertimento e atmosfere magiche.che coinvolgerà giovani e meno giovani, ma anche famiglie e bambini.

Si comincia Sabato 29 Aprile alle 21:30 in Piazza delle Rimembranze con gli Scacciadiavoli e la loro Popular Sound Music.

A seguire, alle 23,30 ci sarà la Notte Caraibica con i Salsa Tumbao Event..

Domenica 30 Aprile, sempre in Piazza delle Rimembranze, alle 21:30 con il sound dei Sikania in concerto e dalle 23:30 alle 2:00 si ballerà in piazza con la Notte Italiana di Gianni Agosta Dj (commerciale, rap, trap e non solo).

Lunedì 1 Maggio, in collaborazione con la Confcommercio, alle ore 17:00 in Piazza delle Rimembranze assisteremo al concerto di Patrick Girondi e a seguire, dalle 18:00 I Mode in concerto.

Saranno tre giorni di musica, spensieratezza e divertimento, che preannunciano un’estate pozzallese ricca di eventi e di grande partecipazione afferma Raffaele Monte.

Salva