La festa di San Giorgio in diretta su RtmPlay

Le telecamere di RtmPlay tornano ad accendersi per salutare la grande festa di S.Giorgio a Modica. Domenica 23 aprile a partire dalle 16.15 la diretta dell’uscita del Santo Cavaliere. Seguiremo tutti i momenti più significativi della lunghissima processione prima del grande gioco pirotecnico che prelude al rientro in chiesa. A condurre sarà la nostra squadra formata da Salvatore Cannata, Giuseppe Ragona, Pierpaolo Galota, Samuele Cannizzaro e Ivan Cappello. La regia sarà curata da Corrado Terranova. Per assistere alla diretta basterà collegarsi all’indirizzo www.rtmplay.it o sulla pagina Fb di Rtm. Sarà possibile partecipare inviando un messaggio o anche un video al numero 3391125734.

