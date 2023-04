Cioccolato di Modica : Chocosano in Corpore Sano

Interessante seminario scientifico organizzato dalla Avis di Modica con il patrocinio del Consorzio del Cioccolato di modica e l’Associazione Europea The Chocolate Way, che ha registrato la presenza di un folto pubblico di dirigenti Avis della Sicilia e di tanti donatori.

L’evento condotto dall’ematologo Giovanni Garozzo ha registrato gli interventi del Presidente della Avis Modica , Franco Tona, del provinciale Salvatore Poidomani e del regionale Salvatore Calafiore.

Il Direttore del consorzio del Cioccolato Nino Scivoletto, ha ringraziato l’Avis per avere organizzato un seminario sul cioccolato e in particolare su quello di Modica, affidando a due illustri relatori la presentazione degli effetti benefici del cioccolato, prodotto a bassa temperatura e con soli due ingredienti, come il cioccolato di Modica IGP. Davide Guarnaccia Biologo specialista in Scienza dell’Alimentazione e Ricercatore Universitario e Barbara Bernardini biologa e giornalista scientifica collaboratrice di Superquark che ha già collaborato con il Consorzio portando a Modica la studiosa americana, esperta in proprietà salutistiche del cacao e del cioccolato, Naomi Fisher.

“Durante il seminario organizzato da AVIS dal titolo “CHOCOSANO IN CORPORE SANO” – ha dichiarato Davide Guarnaccia concludendo l’intervento corredato da interessanti slide – è stata illustrata la filiera produttiva che del cacao arriva al cioccolato; in particolare di come vengono ottenuti i derivati di cacao a partire dalle fave (semi). Inoltre, è stato evidenziato che il cioccolato è un buon alimento e non solo un semplice prodotto dolciario, in quanto contiene numerosi principi nutritivi: minerali, vitamine ed altri composti bioattivi. Infine, è stata data evidenza, dalla disamina della letteratura scientifica, che alcune molecole presenti nell’alimento (polifenoli, metilxantine, endocannabinoidi) apportano significativi benefici alla salute umana, in particolare all’apparato cardiovascolare e al sangue”.

Barbara Bernardini alla fine del suo intervento supportato, anche esso, da una interessante sequenza di slide ha dichiarato : “Ormai sono molteplici gli studi scientifici che dimostrano che il cioccolato, se poco processato come lo è quello di Modica , mantenga parte delle straordinarie proprietà salutistiche della pianta del cacao . Si tratta di un alimento che in dosi moderate fino a 20 gr al giorno può contribuire a mantenere in buono stato l’apparato cardiovascolare , le capacità antiossidanti e persino la flora batterica dell’intestino , dobbiamo far conoscere al grande pubblico queste proprietà funzionali per promuovere un consumo consapevole e salutare “.

Gli elementi emersi dalle relazioni hanno indotto l’Avis a promuovere, d’intesa con il Consorzio del Cioccolato, un progetto di somministrazione ai donatori dell’Avis di Modica , di 20 grammi di cioccolato dopo ogni donazione , così da poterne misurare , nel tempo che sarà previsto, gli effetti positivi su apparato cardiovascolare e sul sangue.

Il Presidente Franco Tona in conclusione del seminario ha consegnato il gagliardetto AVIS Comunale di Modica ODV al Direttore del Consorzio, che ha fatto dono a tutti i presenti di una barretta con incarto dedicato all’evento .

