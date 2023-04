Randagi a Scoglitti, FdI: “Si intervenga subito”.

Un branco di cani randagi, composto da diversi esemplari, staziona nel centro cittadino di Scoglitti e nelle zone limitrofe all’abitato da diverso tempo. Svariate le segnalazioni ricevute da Fratelli d’Italia circa la pericolosità del branco che è risultato essere aggressivo verso auto, moto, passanti e runner.

A chiedere con forza l’intervento del Comune e dell’assessore con la delega al ramo sono Giovanni Bongiorno, coordinatore cittadino di FdI, e Alessandro Macauda, responsabile del Dipartimento “Politiche per Scoglitti”.

“Nonostante le segnalazioni inviate – dicono Bongiorno e Macauda – non si è mosso nulla. Il branco continua a stazionare a Scoglitti prendendo possesso di porzioni sempre più ampie di territorio e spaventando i cittadini. Ci segnalano anche di episodi di manifesta aggressività degli esemplari, per cui appare necessario provvedere per scongiurare situazioni potenzialmente pericolose. L’assessore Campailla – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – nonostante le tante promesse non ha impresso alcuna svolta nella tutela animale: attendiamo adesso, almeno per una volta, un intervento concreto. Scoglitti non può essere abbandonata a sé stessa”.

