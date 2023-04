Giro ciclistico della Sicilia dei Lions per piantumare alberi

Farà tappa a Scicli domani 22 aprile il giro ciclistico della Sicilia a tappe “Bike Tour Lions for Trees”, organizzato dal Distretto Sicilia del Lions Club International . L’iniziativa dei Lions siciliani guidati dal Governatore Maurizio Gibilaro è quello di promuovere la campagna di piantumazione alberi in tutta l’isola e premiare i Lions Club che si sono distinti in questa attività. La carovana del Lions, in collaborazione con l’associazione ciclistica “Asd Pianeta Etna Amicinbici”, è composta da cinque ciclisti in pedalata e uno alla guida di un pulmino scorta è partita da Acicastello e farà tappa in tutte le province e per il Ragusano a Scicli. L’arrivo i è previsto per le 16,00 davanti al municipio in via Francesco Mormino Penna. La carovana Lions sarà accolta dall’amministrazione comunale e dai Lions Club della Circoscrizione di Ragusa (Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea, Ragusa Monti Iblei, Ragusa Valli Varocche e Leo Club Ragusa e Modica II).

