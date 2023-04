Volley: conclusa le tre giornate del torneo internazionale delle due isole a Ragusa

Fine settimana ricca di sport per Ragusa con campionati internazionali in più categorie ma sopratutto all’Umberto I dove la Ragusa Volley si è posta da volano per l’internazionale di volley femminile.

Ad aprire la tre giorni il vivaio della Ragusa Volley per l’importanza che gli allenatori ripongono verso lo sport in sé al di là delle competizioni sportive.

Immancabile l’intervento, per il saluto e per i ringraziamenti agli ospiti maltesi, da parte del sindaco della città di Ragusa Peppe Cassì che ha ricordato l’importanza dello sport nella vita dei nostri ragazzi in perfetta sintonia con l’associazione che lo ritiene fondamentale per la crescita dei giovani.

Oltre alla magnifica opportunità che la Ragusa volley sicuramente ha regalato alle sue allieve, ritiene anche importanti questi scambi culturali, per il nostro territorio, a livello turistico, per le tante attività coinvolte durante la manifestazione.

In questa occasione Antonella Caramia presidente del Csi ha consegnato una targa di ringraziamento al Sindaco Peppe Cassì.

Il dirigente della Ragusa Volley Salvatore Micieli ha consegnato la targa di ringraziamento al presidente dell’ Avis Dr Roccuzzo per il suo costante interesse e impegno per il mondo sportivo e infine il prof. Giorgio Dimartino ha consegnato la targa al prof. Carmelo Messina e al benemerito Lucio Sascaro per il loro contributo nel mondo sportivo.

D’obbligo i ringraziamenti alle allieve maltesi con il presidente della Ragusa Volley Andrea Pugliese che ha consegnato la targa al presidente Stefan Decelis della società Birkirkara volleyball Malta in uno scambio reciproco tra presidenti.

Tanti ringraziamente da parte della Ragusa Volley al vivaio, alle Under14/16 e 18 e per la partecipazione alle società pvt Modica e Giarratana volley e a tutti i genitori che non fanno mancare mai il proprio sostegno.

