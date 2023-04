Monterosso. Incendio in Via Giovanni XXIII

Il pronto intervento dei Carabinieri della locale Stazione e dei Rangers Europa della Protezione Civile è valso ad evitare più gravi conseguenze scaturite dall’imprudente accensione di un fuoco. In un tratto di terreno in viale Giovanni XXIII, all’ingresso del centro abitato di Monterosso Almo, un cittadino sul suo terreno ha pensato di bruciare delle sterpaglie. Ben presto, però, per via del leggero vento presente, le fiamme si sono alzate e non sono state più governabili. L’intervento delle forze dell’ordine e dei volontari con il loro mezzo attrezzato antincendio è valso a spegnere l’incendio in poco tempo e mettere in sicurezza la zona.

Nella foto un momento dell’intervento antincendio.

