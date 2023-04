Salta la seduta di oggi del Consiglio comunale di Modica

E’ saltato il Consiglio comunale di Modica previsto per oggi in prosecuzione della seduta di ieri sera con tre punti, rimasti all’ordine del giorno, il “nuovo regolamento della Consulta per le Politiche giovanili”, il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime – P.U.D.M., e la richiesta di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato già destinato a uso artigianale/commerciale. All’appello, infatti, delle 19.00, erano presenti in aula soltanto nove consiglieri su ventiquattro per cui il Presidente del consiglio comunale, avendo costatato la mancanza del numero legale ha dichiarato sciolta la seduta.

