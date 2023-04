Celebrato a Ragusa il 171° anniversario della Polizia di Stato

Si è svolta oggi a Ragusa, in Piazza San Giovanni, la cerimonia celebrativa del 171° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Nel solco dello spirito di riconosciuta vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini, la ricorrenza ha riproposto il tema celebrativo “Esserci sempre” perché fortemente indicativo e caratterizzante dell’impegno della Polizia di Stato a sostegno della collettività, mettendo in campo tutte le forze necessarie per il controllo del territorio teso a mantenere alti i livelli di percezione della sicurezza.

La cerimonia odierna è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro presso la stele dedicata alla memoria dei caduti della Polizia di Stato da parte del Questore, Dirigente Superiore, Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, di una rappresentanza dei Funzionari e del personale della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Dopo i due anni di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha imposto forti limitazioni allo svolgimento di cerimonie celebrative, si è potuto organizzare la cerimonia alla presenza di autorità civili, militari e religiose, invitando, altresì, due scolaresche e il Coro “Mariele Ventre” di Ragusa.

Ad inizio della cerimonia sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Il Questore nel suo discorso ha innanzitutto sottolineato la forte ed incisiva azione sinergica con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, che ha consentito di organizzare numerosissimi servizi straordinari di controllo del territorio in linea con le direttive ministeriali e gli indirizzi di coordinamento del Prefetto della provincia; servizi che hanno assicurato la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e garantito anche la prevenzione di quei reati che più destano allarme nella società civile.

Senza elencare i notevoli risultati conseguiti in tutti i campi di competenza dei vari uffici della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, il Questore ha sottolineato che, pur non registrando una significativa variazione dellepercentuali relative ai reati contro la persona e contro il patrimonio, rispetto allo scorso periodo di riferimento (Marzo 2021-Marzo 2022), è aumentato il numero dei soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria, sia a piede libero che in stato di arresto.

Ha inoltre voluto mettere in luce i considerevoli risultati ottenuti dagli uffici investigativi nel campo della repressione dei reati in materia di droga; gli sforzi profusi da tutto il personale di Polizia in occasione degli sbarchi di immigrati clandestini; l’attenzione massima rivolta alla prevenzione del fenomeno dello stalking e dei maltrattamenti in famiglia ovvero alla violenza di genere; la professionalità con la quale sono stati svolti i servizi di controllo del territorio e i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni di contestazione alle politiche sanitarie del Governo e di movimenti di protesta da parte di alcune categorie produttive messe a dura prova dalla crisi post – pandemica

Il riconoscimento dell’Amministrazione all’instancabile impegno di donne e uomini della Polizia di Statodella provincia è stato suggellato attraverso la consegna di attestati

per merito di servizio al personale che si è particolarmente distinto in svariate operazioni di polizia.

Non sono mancati i ringraziamenti per le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della provincia per aver garantito un costante confronto dialettico, teso al raggiungimento di adeguati standard di benessere del personale nello svolgimento del quotidiano servizio istituzionale.

Un affettuoso riconoscimento ai “veterani” dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, attenti custodi dei valori e delle tradizioni della Polizia di Stato.

Confidando nella consueta attenzione della stampa e dei mass media locali, segue un compendio delle principali operazioni di poliziacompiute tra il mese di Marzo 2022 e il mese di Marzo 2023.

Significativi risultati sono stati raggiunti nell’ambito del contrasto alla criminalità operante sul territorio della provincia grazie al costante impegno delle strutture investigative della Squadra Mobile ragusana e delle Squadre di P.G. dei Commissariati di P.S. di Vittoria,Comisoe Modica oltre che delle pattuglie preposte al controllo del territorio, meritando il giusto riconoscimento da parte dell’opinione pubblica, anche grazie all’attenzione dei mass-media e degli organi di stampa, in totale sintonia con la Procura della Repubblica di Ragusa, con la Procura Distrettuale Antimafia e la Procura dei Minori di Catania. Complessivamente sono state denunciate nr. 2524 persone e tratti in arresto nr. 302 soggetti a seguito di operazioni di polizia giudiziaria di cui,solo a titolo esemplificativo, se ne richiamano alcune:

In materia di reati contro la persona

In data 30.10.2022 la Squadra Mobile unitamentea personale del Commissariato di P.S. di Vittoria ha dato esecuzione al Fermo di indiziato di delitto disposto dal PM a carico di un soggetto pregiudicato di Vittoria, senza fissa dimora, responsabile di omicidio volontario in danno di un sessantenne, anch’egli pluripregiudicato. Nella circostanza, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, uno dei due sferrava 6 coltellate all’altro soggetto procurandogli numerose ferite da taglio nella regione toracica, addome e arto superiore dx, che ne causavano il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale. L’aggressore si dava subito alla fuga ma veniva successivamente rintracciato e sottoposto a Fermo di indiziato di Delitto esu disposizione dell’A.G. condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

In data 8 aprile 2022 personale della Squadra Mobile unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Vittoria ha proceduto all’esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare della custodia in carcere, nei confronti di due soggetti di Vittoria, già detenuti per altra causa, rispettivamente uno presso la Casa Circondariale di Ragusa e l’altro presso la Casa Circondariale di Caltagirone, per i reati di sequestro di persona, rapina e lesioni personali aggravate in concorso. Nello specifico, i due si erano resi responsabili di una brutale aggressione ai danni di un giovane del posto, procurandogli lesioni che gli cagionavano la prognosi riservata.

In data 06.2022 personale della Squadra Mobile, a seguito di laboriose indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ha denunciato in stato di libertà il titolare di una pizzeria di Ragusa ed un suo dipendente, oltre ad un altro soggetto, perché responsabili, in concorso tra loro, dei reati di sequestro di persona e lesioni personali con le aggravanti dell’aver compiuto il fatto per motivi abietti o futili, per aver agito con crudeltà verso le persone e con l’aggravante speciale di aver agito contro persona in stato di minorazione psichica certificata. Nello specifico, la notte del 16 marzo 2022 uno tre soggetti, dopo avere convinto con l’inganno la persona con disabilità a salire in macchina, la conduceva in un luogo isolato dove ad attenderli vi erano i due complici. Ivi giunti, i soggetti trascinavano fuori dall’auto la vittima, pestandola con calci e pugni, abbandonandola al suolo.

In data 8.2022 , personale della Squadra Mobile, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P., ha denunciato in stato di libertà un soggetto di Ragusa per il reato di detenzione abusiva di munizionamento, resistenza a P.U. ed atti persecutori, questi ultimi ai danni di una ragazza. Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dell’uomo,dove venivano rinvenute delle munizioni cal. 12 dallo stesso abusivamente detenute, il soggetto nel tentativo di guadagnarsi la fuga, cercava di accendere con un accendino una bombola di gas che si trovava nei pressi della porta d’ingresso dell’abitazione, non riuscendo nell’intento poiché prontamente bloccato dal personale operante.

In materia di reati contro il patrimonio:

In data 03.2022 personale della Squadra Mobile, unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Modica e della Stazione dei CC di Ragusa Ibla traeva in arresto cinque soggetti, di cui due di Vittoria e tre albanesi, con precedenti di polizia, per furti aggravatiin abitazioni in concorso.

In data 19.04.2022 personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Vittoria, nonché personale della Compagnia Carabinieri di Vittoria, ponevano in essere un servizio congiunto atto a contrastare una sequela di furti aggravati commessi ad opera di un gruppo di 5/6 soggetti travisati, alcuni dei quali armati di fucili, i quali, utilizzando un rodato ed efficace modus operandi, si introducevano, in orari notturni – all’interno di aziende agricole, prediligendo quelle fornite di appositi magazzini utilizzati per la custodia di anticrittogamici. L’attività di indagine consentiva di individuare una banda composta da cinque rumeni, tutti con precedenti di polizia, che venivano sottoposti a Fermo di P.G. poiché ritenuti responsabili di 23 furti presso aziende ed una rapina con tentato omicidio a Chiaramonte.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite presso abitazioni in uso ai predetti, veniva rinvenuto un fucile semiautomatico cal.12 e numeroso materiale anticrittogamico, oggetto di furti avvenuti in diverse date.

Nel mese di maggio 2022, personale dell’Ufficio Controllo del territorio del Commissariato di P.S. di Modica traeva in arresto in flagranza del reato di furto aggravato, due soggetti residenti a Scicli che si erano introdotti all’interno di un’abitazione sita a Modica Alta, accedendovi con violenza sulle cose.

Ragusa 27.07.2022, personale della Squadra Mobile unitamente a personale della Polizia Stradale di Ragusa, eseguivanol’Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare personale dell’obbligo di dimora emessa dal GIP del Tribunale di Ragusanei confronti di tre soggetti di Catania,che venivano raggiunti dall’obbligo di dimora con le prescrizioni di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21.00 alle ore 07.00 di ogni giorno, poiché responsabilidel furto aggravato in concorso di n. 18 autoveicoli,commessi tra la fine del mese ottobre 2020 fino a gennaio 2021. I soggetti avevano agito utilizzando un congegno elettronico che resettava l’antifurto installato nelle autovetture, prese di mira.

Nel mese di agosto 2022, personale del Commissariato di P.S. di Modica traeva in arresto in flagranza di reato quattro soggetti di nazionalità rumena residenti ad Ispica, responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato di oltre 200 kg di carrube ai danni di un’azienda agricola sita in Contrada Santa Rosalia. Gli arrestati venivano tradotti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni e la refurtiva veniva riconsegnata all’avente diritto.

In data 2.09.2022 personale del Commissariato di P.S. di Comisotraeva in arresto un soggetto di Comiso, responsabile di resistenza e lesione a P.U.. Nei fatti, la Sala Operativa della Questura riceveva la segnalazione di un furto di carrube appena consumato in territorio ragusano ad opera di un Immediatamente diramava la nota alle pattuglie sul territorio che si mettevano alla ricerca del ladro. Dalla descrizione dell’uomo che veniva fornita gli operatoririsalivano ad un noto pregiudicato comisano, dirigendosi immediatamente presso la sua abitazione. Qui venivano rinvenuti 3 sacchi di carrube di cui l’uomo non sapeva giustificare la provenienza, che venivano posti sotto sequestro. Nella circostanza l’uomo si scagliava contro gli agenti procurandogli lesioni e, per tale motivo, veniva tratto in arresto per resistenza e lesione a p.u. e deferito per ricettazione .

In data 12.2022, personale della Squadra Mobile, a seguito di attività di indagine sottoponeva a fermo di p.g. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, un extracomunitario, responsabile di rapina aggravata ai danni di un’anziana ottantenne che aveva colto di sorpresa aggredendola di spalle, strappandole la collana in oro che indossava.

In data 28.12.2022 personale della Squadra Mobile, a seguito di un’articolata attività di indagine scaturita dalla denuncia per patita rapina, estorsione e lesioni sporta da un soggetto di Ragusa, traeva in arresto un cittadino albanese domiciliato a Ragusa, pregiudicato,con sottoposizione in atto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno. Nei fatti, la vittima si presentava in Questura denunciando che mentre percorreva una via di Ragusa a bordo della propria autovettura, veniva affiancato da tre soggetti che viaggiavano su due scooters che lo affiancavano costringendolo a fermarsi. Quindi lo percuotevano strappandogli il cellulare e procurandogli lesioni cranio facciali e mandibolari refertate con 15 giorni di prognosi.Le indagini avviate nell’immediatezza dalla Squadra Mobile consentivano di individuare i tre soggetti, di cui uno, di nazionalità albanese tratto in arresto e gli altri due, italiani dimoranti a Ragusa, denunciati in stato di libertà all’A.G.

In data 2.01.2023 Personale della Squadra Mobile dava esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa nei confronti di due soggetti, pluripregiudicati, nei cui confronti veniva applicatarispettivamente la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione con braccialetto elettronico nei confronti del primo, e della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Ragusa e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti del secondo. Entrambi risultavano indagati in ordine ai reati di rapina, estorsione e lesioni personali commessi in Ragusa il 27.12.2022.

Stupefacenti

I n materia di stupefacenti numerose sono state le operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato al rinvenimento e sequestro di ingente quantitativo di sostanza stupefacenteper complessivi kg.70, di cui:Kg. 1 e 760 gr. di Cocaina, gr.893di Hashish e Kg 53,800 di Marijuana. Tra queste operazioni si annoverano:

In data16.6.2022 : Personale della Squadra Mobile, in due diverse operazioni di Polizia, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto di 35 anni trovato in possesso di due flaconi contenenti rispettivamente ml 250 e ml 100 di sostanza stupefacente del tipo GBL (gamma-butyrolactone), cd. droga dello stupro e uno straniero di 36 anni domiciliato a Giarratana, trovato in possesso di due flaconi contenenti rispettivamente ml 1000 e ml 250 di sostanza stupefacente del tipo GBL (gamma-butyrolactone).

In data 9.7.2022 Personale della Squadra Mobile, in collaborazione con il personale del Commissariato di P.S. di Modica, in territorio di Scicli, nascosto all’interno di un muretto in pietra che delimitava l’accesso ad una trazzera, rinveniva e sequestrava 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in n. 8 involucri, da 50 grammi cadauno. Le successive attività info-investigative non consentivano di individuare il soggetto/i responsabile/i del reato per cui si procede.

In data10.11.2022 personale del Commissariato di P.S. di Comiso traeva in arresto in flagranza un nigeriano, trovato in possesso di 20 grammi di hashish e 270 pasticche di Tramadol, un potente oppiaceo noto come “droga del combattente”.L’uomo che già era statotratto in arresto qualche mese prima e posto ai domiciliari, stavolta veniva condotto in carcere.

In data 10.12.2022 personale del Commissariato di P.S. di Comiso, dopo un breve inseguimento per la città, procedeva al controllo di un uomo che alla vista dei poliziotti aveva cercato di nascondersi nell’abitazione di un suo amico. Il soggetto venivaprontamente bloccato e fermato: addosso gli venivano rinvenuti 55 grammi di cocaina. Per il cospicuo quantitativo di stupefacente ed i precedenti il soggetto veniva tratto in arresto e posto ai domiciliari per detenzione di droga ai fini di spaccio.

In data 01.2023 personale della Squadra Mobile traeva in arresto un soggetto, pluripregiudicato, che deteneva gr. 528 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il soggetto nera stato bloccato nei pressi della sua abitazione sita a Vittoria.

In data 10.01.2023 personale della Squadra Mobile unitamente a personale della squadra investigativa del Commissariato di P.S. di Vittoria, durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, traeva in arresto un cittadino rumeno domiciliato a Vittoria, pluripregiudicato e in atto sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, che deteneva n. 22 involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana, per un peso complessivo di Kg 44,5che aveva occultato all’interno di una cisterna in cemento, posta tra la vegetazione e chiusa con un pesante coperchio in cemento.

In materia di reati di stalking/atti persecutori maltrattamenti in famiglia – violenze sessuali in ambito familiare si ricordano:

In data 5 aprile 2022 , personale della Squadra Mobile, unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Comiso ha proceduto all’esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione della Misura della Custodia Cautelare degli Arresti Domiciliari emessa dal I.P. del Tribunale di Ragusa nei confronti di una donna di origini rumene che aveva abbandonato il figlioletto di otto mesi, causandone la morte.

In data 06 maggio 2022 , personale della Squadra Mobile, con la collaborazione della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Ragusa e della Squadra Mobile di Trieste, a conclusione di una complessa attività di indagine, ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari in procedimento con codice rosso, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa a carico di un soggetto di Vittoria, pluripregiudicato, ritenuto responsabile dei reati di revengeporn, stalking, maltrattamenti in famiglia, minacce e danneggiamento, commessi nei confronti della ex compagna per quasi due anni, la quale stanca di subire tali condotte per ben due volte aveva tentato il suicidio per sfuggire al comportamento ossessivo dello stalker che aveva anche più volte minacciato di morte il nuovo compagno della donna. Nel frattempo l’uomo si era trasferito al Nord per lavoro, rendendosi latitante in questa provincia. Le ricerche dell’uomo in ambito consentivano nel giro di poco tempo di rintracciarlo a Trieste dove la locale Squadra Mobile procedeva al suo arresto.

In data 8.2022, p ersonale della Squadra Mobile, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P., ha dato esecuzione all’applicazione della Misura Cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese emesso nei confronti di un soggetto di Ragusa,pluripregiudicato, nello specifico una ragazza e tre familiari della stessa. In particolare, il divieto di avvicinamento riguardava, oltre all’abitazione, anche il luogo di lavoro o di studio, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 200 mt dalle stesse, nonché il divieto di comunicare attraverso alcun mezzo, in particolare mediante posta, telefono fisso o cellulare (mail, social network).

In data09.2022 personale della Squadra Mobile unitamente a personale della Divisione Anticrimine, dava esecuzione all’ Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ragusa con la quale veniva disposta l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un albanese, domiciliatoa Ragusa, quale misura di aggravamento del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie connazionale e dei quattro figli, con la prescrizione di mantenere una distanza di cento metri da ciascuna delle persone offese.

In data 12.2022personale del Commissariato di P.S. di Modica denunciava in stato di libertà un soggetto per violenza sessuale ai danni di una giovane di Modica. Nei fatti, una ragazza si presentavapresso il predetto ufficio denunciandodi aver subito violenza sessuale da parte di un soggetto conosciuto in un bar di Ragusa,dove la stessa si trovava con un’amica. Alla fine della serata si era offerto di accompagnarle a casa in macchina. Dopo aver lasciato la prima ragazza si dirigeva verso l’abitazione della vittima e, con la scusa di dover andare in bagno, si introduceva all’interno della casa compiendo atti sessuali contro la volontà della giovane. Prima di andare via l’uomo la intimoriva dicendole di non raccontare a nessuno quanto avvenuto.

Inoltre, la I^ Sezione specializzata della Squadra Mobile (Reati contro la Criminalità Organizzata) ha condotto varie operazioni di polizia giudiziaria, tra cui si ricorda:

In data 13.02.2023 personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Modica, con l’ausilio di personale della Squadra Mobile della Questura di Catania, davano esecuzione all’ ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Catania – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di soggetto di Catania di 29 anni, pluripregiudicato. In particolare, il GIP del Tribunale di Catania concordando con le ipotesi investigative, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari derivanti dall’elevata pericolosità sociale e dall’attuale pericolo di reiterazione dei delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, disponeva la citata misura cautelare degli arresti domiciliari perché concorrente nei delitti di tentata estorsione pluriaggravata dall’aver agito in più persone riunite e con il metodo mafioso, nonché danneggiamento seguito da incendio pluriaggravato in concorso. La predetta esecuzione, era susseguente a quelle eseguite in data 31.10.2022, nei confronti di due soggetti di Catania tratti in arresto perché ritenuti responsabili dei medesimi reati posti in essere in danno del titolare di un chiosco per la vendita di fiori al cimitero di Modica.

In data 03.2023 personale della Squadra Mobile unitamente al personale del Commissariato P.S. di Vittoria eseguiva il Decreto di Fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di un soggetto di Vittoria che aveva esploso deicolpi d’arma da fuoco ai danni di un extracomunitario che è stato gravemente ferito e successivamente sottoposto a delicato intervento chirurgico.

In materia di“pedofilia”,nel mese di marzo 2023, personale del Commissariato di P.S. di Modica eseguiva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa nei confronti di un soggetto residente a Modica, con pregiudizi di Polizia per reati in materia di armi, ritenuto responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata ai danni della nipote minorenne.

Anche nel settore dell’immigrazione clandestina, soddisfacenti risultati sono stati raggiunti grazie alle attività condotte dalla Sezione specializzata della Squadra Mobile, in occasione dei vari sbarchi presso il porto di Pozzallo, con35arresti e 6 denunciati in stato di libertà .

In linea con la consolidata azione di prossimità, non sono mancati incontri con le scuole della provincia, soprattutto secondarie di primo e secondo grado, sia in presenza che attraverso piattaforme online che hanno consentito di raggiungere centinaia di studenti per diffondere la cultura della legalità e del rispetto di genere. In tale contesto la Questura di Ragusa nel 2022 ha avuto piacere di premiare l’Istituto Comprensivo “Filippo Traina” di Vittoria, risultato vincitore della 4^ edizione del progetto/percorso “PretenDiamo legalità”con la realizzazione del video “BULLI NON SI NASCE” ad opera della classe 2^ D.

Il concorso, destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, si è svolto dopo incontri formativi in presenza ed in videoconferenza nel periodo interessato dalla pandemia tenuti dai Funzionari della Questura e dei Commissariati di Modica e Vittoria che hanno incontrato le scolaresche in occasione di incontri formativi/informativi propedeutici alle tematiche del progetto e diversificati a seconda delle fasce d’età e gradi di istruzione.

La premiazione delle 8 scuole d’Italia vincitrici, si è svolta il 31 maggio in diretta streaming per tutta l’Italia dalla Sala Conferenze dell’Ufficio IV Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici di Roma. La classe vincitrice ha assistito alla diretta per la premiazione dalla “Sala Raciti” della Questura di Ragusa, alla presenza del Questore e dei rappresentanti scolastici provinciali. Anche per l’anno 2022/2023 diverse scuole della provincia hanno aderito alla 5^ edizione del progetto/percorso “PretenDiamo legalità”e proprio nella giornata di domani, in Questura, la commissione esaminatrice procederà con la selezione provinciale dei lavori realizzati dagli studenti che saranno inviati alla Commissione Centrale di Roma.

Particolare attenzione è stata rivolta alle problematiche connesse alla violenza di genere per contrastare la quale sono state adottate diverse iniziative di sensibilizzazione ed informazione, una tra tutte la campagna divulgativa “Questo non è amore”. Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2022 e in occasione della “Giornata Internazionale per i diritti delle Donne” dell’ 8 marzo 2023, la Questura di Ragusa è scesa in campo organizzando numerose iniziativee partecipando a vari convegni tematici a Ragusa e in diversi comuni della provincia, anche in collaborazione con l’ASP di Ragusa, Centri Antiviolenza, Istituti scolastici Superiori e Associazioni (Donne A Sud, Fidapa), ecc.

In relazione al contrasto del fenomeno della violenza di genere, l’applicazione della normativa c.d “codice rosso” ha consentito in più casi la esecuzione di tempestive misure restrittive a carico degli autori delle violenze nonché l’adozione di provvedimenti di Ammonimento del Questore per atti persecutori e per condotte riconducibili ai reati di percosse e lesioni personali in ambito di violenza domestica, istruiti dalla competente Divisione Anticrimine (complessivamente n. 17 provvedimenti di Ammonimento del Questore di cui n. 8 su richiesta degli interessati e n. 9 su iniziativa per condotte riconducibili ai reati di percosse e lesioni personali in ambito di violenza domestica).

Un ulteriore strumento di prevenzione e contrasto alla violenza di genere rivolto ai soggetti maltrattanti è stato rappresentato dal protocollo d’intesa denominato “Zeus”sottoscrittoin data 13.10.2022 tra la Questura di Ragusa, rappresentata dal Questore e la CooperativaEtnos di Caltanissetta, nella qualità di capofila, con l’Istituto di antropologia “Paideia” di Ragusa. Si tratta di uno strumento volto a “recuperare” i soggetti maltrattanti per evitare, sul nascere, che i primi segnali di violenza possano degenerare in comportamenti più gravi, ideato come coadiuvante per proteggere le vittime.

Altresì, per reati connessiai maltrattamenti in famiglia, alla violenza di genere e al c.d.“stalking”, n.16 persone sono state tratte in arresto e n. 66 denunciate in stato di libertà all’A.G., con un notevole aumento rispetto all’anno precedente.

In relazione all’attività di monitoraggio ed analisi dei fenomeni criminali in ambito provinciale , l’attenta pianificazione delle attività effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha determinato l’adozione di incisive misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, sia di competenza del Questore, quale Autorità Provinciale di P.S., sia di competenza dell’Autorità Giudiziaria su proposta dello stesso, nei confronti di soggetti responsabili di reati di vario genere e/o di persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose. In particolare, nel periodo preso in esame, n.53 sono stati i divieti di ritorno e n.54gli avvisi orali emessi da parte del Questore mentre n.22 sono state le proposte di sorveglianza speciale di P.S. avanzate al Tribunale di Catania.

Nel periodo di riferimento, la Divisione Anticrimine ha dato esecuzione, per la prima volta in provincia, al provvedimento adottato dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta del Questore, con cui è stata adottata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con l’applicazione dello strumento di controllo del braccialetto elettronico.

Inoltre, incisiva è stata l’attività collegata al contrasto degli atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, in esito alla quale il Questore ha emesso 13D.A.SPO. (Divieti di Accesso a luoghi nei quali si svolgono attività Sportive).

Infine, per contrastare il crescente degrado dei centri urbani, rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini, garantire la serena vivibilità dei territori nonché promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano, sono stati emessi 2 D.A.C.UR.- Daspo Urbano (Divieto di Accesso a specifiche aree urbane) per fatti accaduti nei Comuni di Comiso e di Modica.

La costante azione di controllo del territorio svolta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso il raggiungimento di importanti risultati, sotto il profilo della prevenzione generale, accrescendo la fiducia del cittadino che, in modo sempre più consapevole, segnala fatti di rilievo tramite il 112 NUE o avvalendosi anche dei nuovi sistemi informatici, quali l’applicazione YouPol, contribuendo a realizzare una forma di sicurezza partecipata, a garanzia e tutela di tutti.

In provincia, gli uffici destinati al controllo del territorio hanno complessivamente identificato nr. 55.703 persone e proceduto al controllo di nr. 22.522 autoveicoli.

Nell’ottica del coinvolgimento e della partecipazione che si è sviluppata con l’azione di sensibilizzazione svolta dal personale della Questura di Ragusa, con la collaborazione della Polizia Stradale e della Polizia Postale, nelle rispettive materie di specifica competenza di specialità,numerosi sono stati gli istituti scolastici della provincia raggiunti su piattaforme online, con il coinvolgimento di migliaia di studenti, sui temi di bullismo e cyberbullismo, violenza di genere, uso di droghe ed abuso di alcool, sicurezza stradale, utilizzo dell’App YouPol e sui valori della legalità, con il diretto coinvolgimento di docenti.

Durante l’anno l’azione informativa della Questura ha proseguito ininterrottamente, alimentata anche sulle piattaforme Facebook con più di 24.634 “follower” ed Instagram (che conta 2850 “like”), veicolando informazioni utili per prevenire la commissione di reati e portare a conoscenza del cittadino iniziative e progetti di legalità oltre che notizie sui risultati dell’attività quotidiana d’istituto.

Rilevante il contributo fornito dalla Digos, che ha continuato a garantire ogni utile informazione per la predisposizione dei servizi di ordine pubblico, in stretto contatto con l’ufficio di Gabinetto del Questore. Fondamentale l’azione di monitoraggio di ogni fenomeno socio-politico ed economico e il costante dialogo con gli ambienti sindacali, politici e dell’associazionismo della Provincia, che ha consentito l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti nel rispetto delle normative vigenti che hanno imposto regole e misure di contenimento della diffusione del virus fino alla cessazione dello stato emergenziale nel mese di marzo 2022.

Anche il 2022 e questi primi mesi del 2023 sono stati di grande impegno per la Questura di Ragusa in termini di predisposizione di numerosissimi servizi di ordine pubblico, sempre in linea con le direttive ministeriali e con il coordinamento della Prefettura, che hanno visto il concorso delle altre Forze di Polizia e spesso anche delle Polizie Locali, attraverso i previsti Tavoli Tecnicidel Questore (in totale nr. 23).

Sono state emesse complessivamente nr.2196 Ordinanze dall’ufficio di Gabinetto, oltre 300 in più rispetto all’anno precedente, per controlli straordinari del territorio, per servizi in occasione di rilascio immobili, servizi per festività e ricorrenze di particolare richiamo, manifestazioni sportive e spettacoli, servizi in occasione di sbarchi, manifestazioni di protestada parte di gruppi NO VAXe di associazioni di categoria nei confronti delle disposizioni normative emergenziali di natura sanitaria emanate dal Governo.

Non sono mancati i controlli di prevenzione antidroga presso le scuole della provincia con l’ausilio delle unità Cinofile della Polizia Stato e presso i luoghi di ritrovo di soggetti sospettati di spaccio di stupefacenti a Ragusa e provincia.

Nel periodo in esame si è registrato un aumento degli sbarchi e trasferimenti, complessivamente n. 124 (+ il 12% rispetto all’anno precedente), per un totale di nr. 13.489 (+ 67% rispetto all’anno precedente) migranti trattati, di cui n. 2.398 minori non accompagnati, che hanno impegnato la Polizia di Stato nei servizi di identificazione e collocamento, con l’impiego di unità operative specializzate dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, della Digos e della Polizia Scientifica. I servizi di vigilanza e ordine pubblico presso la struttura di Pozzallo hanno visto impegnate ben 5320 unità della Polizia di Stato territoriale (con un aumento di 4766 unità) e 23.240unità dei Reparti organici, unità tra Carabinieri, Guardia di Finanza emilitari dell’Operazione “Strade Sicure”.

Costante è stato l’impegno dell’Ufficio Immigrazione che in relazione all’attività connessa agli sbarchi e trasferimento di migranti in questa provincia, nonché all’esatta applicazione della normativa e delle procedure vigenti in materia di soggiorno sul Territorio Nazionale, procedendo con nr. 1.104 (+127%) provvedimenti di respingimento (di cui n. 37 con trattenimento presso CPR e 1067 con Ordine) e nr. 59 espulsioni dal Territorio Nazionale. Inoltre, nell’anno in esame sono stati acquisiti e lavorati nr. 14.390 permessi di soggiorno, n. 597 (+ 1.000%) pratiche di emersione dei rapporti di lavoro subordinati e n. 1947 (+400%) per lavoro stagionale.

Inoltre, per l’emergenza Ucraina, sono state trattate n. 463 pratiche relative a richieste di protezione temporanea.

Altra importante realtà territoriale della Polizia di Stato della Provincia di Ragusa è la Specialità Polizia Stradale che, con le sue pattuglie auto e moto montate assicura il controllo del rispetto del codice della strada e delle normative speciali che attengono al trasporto pesante e al trasporto di cose ed animali nonché alla tutela del lavoratore e alla sicurezza della circolazione sulla viabilità extraurbana e statale. Fondamentale è l’azione della Polizia Stradale nel campo dei controlli finalizzati all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti e di alcool attraverso specifici servizi concordati col Servizio Polizia Stradale di Roma e ai quali è stata assicurata la presenza del personale medico e sanitario dell’Ufficio Sanitario della Questura. Significativa è stata l’attività legata al contrasto sull’illegalità del settore autotrasporto ed abusivismo, eseguita secondo modalità e protocolli di sicurezza. Altresì, importante è stato l’impegno delle pattuglie di vigilanza stradale finalizzate al rispetto delle norme del CDS, soprattutto in ragione dell’obiettivo europeo di dimezzare del 50% l’incidentalità stradale entro il 2030 per raggiungere l’obiettivo del 100% nel 2050.

Nel contesto delle specifiche attività svolte, la Polizia Stradale ha denunciato all’Autorità Giudiziaria n. 124 persone, procedendo al ritiro di n. 325 patenti (a fronte di n. 165 dell’anno precedente), al sequestro amministrativo di n. 476 veicoli e al fermo amministrativo di n. 489 veicoli (a fronte di n. 233 dell’anno precedente). Complessivamente n.5.643 sono state le persone controllate e n. 4.716 i veicoli controllati.

La Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni – le cui indiscutibili e riconosciute competenze specialistiche nel campo dei reati informatici, cybercrime, pagamenti elettronici e truffe on-line, nonché dei reati contro la persona con l’utilizzo di social network e siti illegali, completano l’azione di prevenzione e repressione condotta dai reparti investigativi della Polizia di Stato di questa provincia. Sono stati individuati gli autori di episodi delittuosi afferenti alla pedopornografia (adescamento di minori, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, realizzazione, diffusione e/o detenzione di materiale riconducibile a pornografia minorile) conn. 10 persone denunciate e n. 6 perquisizioni effettuate su 19 casi trattati, al revengeporn, stalking, diffamazione, sostituzione di persona, minacce e molestie con la trattazione di n. 99 casie n.38 persone denunciate . Nell’ambito del computer – crime, sono stati trattati n. 132 casi con n. 2 soggetti denunciati all’A.G. In materia di truffe online sono stati trattati n. 147 casi e denunciate n. 51persone con un importo di somme recuperate pari ad euro 3.015.

Per quanto riguarda le frodi online (malware, raggiri tramite email, sim swap, CEO, siti cloni, smishing, ecc.) sono stati trattati n. 95casi , denunciate n. 8 persone e recuperate le somme di 17.186 euro.

