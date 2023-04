Comiso. Museo civico: 1571 visitatori in un solo mese

1571 visitatori al Museo Civico di storia Naturale, solo nel primo mese. “Un ottimo risultato che conferma la scelta dei servizi integrati”. Ad affermarlo è il sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Dal 5 marzo di quest’anno, ad oggi 6 aprile, possiamo dire che c’è stato un boom di visitatori del museo civico di storia naturale del comune di Comiso,a fronte dei quasi 4000 all’anno registrati in passato, nonostante i notevoli ed encomiabili sforzi del personale comunale, a cominciare dal curatore scientifico, il dott. Gianni Insacco. Lo reputo un successo – dichiara il sindaco – perché se il trend resterà questo, come siamo certi che sia, possiamo dire di avere già fatto un passo importante per la promozione di una delle nostre peculiarità. Abbiamo a Comiso uno dei sette musei più importanti per la quantità e la qualità di reperti in esso esposti, di tutto il Meridione, e la gestione integrata dei servizi pubblico/privata, dove la parte privata è gestista da Civita e Logos, si sta rivelando essere la scelta migliore che abbiamo fatto. Era un mio sogno – continua il sindaco- raggiungere questo obbiettivo sin da quando, dal 2008 al 2013, ho ricoperto il ruolo di assessore alla cultura. Vedere un sogno realizzarsi, e decollare nel migliore dei modi, conferma che la scelta operata è stata la via migliore da seguire. Dal 2018 infatti – conclude Maria Rita Schembari – la nostra visione di città ha sempre inglobato l’incentivazione di un turismo di nicchia, un turismo culturale che possa apprezzare le tante bellezze racchiuse nella nostra città. A quanto pare, abbiamo cominciato bene anche perché le azioni poste in essere sono molteplici e saranno presentate a breve alla città”.

