Modica. Al polo universitario ICOTEA convegno per mediatori

“Mediazione 3.0”: è questo il tema di un convegno di formazione per mediatori del diritto che si terrà a Modica il 21 e 22 aprile, dalle ore 9.00 alle 18.30.

Il convegno, che si svolgerà al Polo universitario Icotea Hub di via Sorda Sampieri 128, guidato da Luciana e Tommaso Barone, si prefigge la formazione di mediatori e di avvocati “mediatori di diritto”, figura assai importante nella realtà giurisprudenziale del nostro tempo, atteso che l’attività svolta da un soggetto terzo indipendente, imparziale e neutrale (il Mediatore) spesso è di aiuto alle parti nella ricerca di un accordo ragionevole e amichevole di conciliazione. L’evento vedrà la presenza di illustri giuristi, come il dott. Giovanni Giampiccolo, Giudice della sezione civile del Tribunale di Ragusa e l’avv. Avi Schneebalg, Giudice conciliatore del Tribunale di Bruxelles. Al convegno interverranno, dopo i saluti del consigliere avvocato Alfano, Serena Belluardo, avvocato del Foro di Ragusa; Marco Marinaro, avvocato del Foro di Salerno; Sara Occhipinti, avvocato del Foro di Firenze; la dott.ssa Maria Aloris Pilato, Responsabile Organismo di Mediazione e la dott.ssa Elisa Giglio, Counselor.

Fra i temi che verranno affrontati nei lavori del convegno, “La mediazione del D.Lgs. n.28/2010 ante e post Riforma Cartabia”, “Il ruolo del mediatore e la presenza delle parti in mediazione”, “La trascrizione del verbale di mediazione: l’usucapione”, Il patrocinio a spese dello Stato”, “Il giudice conciliatore e/o il terzo mediatore”, “L’arte della domanda e l’empatia: cercarsi dentro lo specchio”, “La mediazione telematica: pro e contro”, “Incentivi e deterrenti nella mediazione 3.0” , “Le proposte di riforma accolte e non”, “Le indicazioni ministeriali post Riforma Cartabia: i decreti attuativi”, “Il ruolo degli avvocati nella mediazione”, “La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale”.

L’evento è patrocinato e accreditato dal COA di Ragusa con n.10 crediti formativi.

