Corresponsione una tantum lorda terziario. Ebt Ragusa chiarisce

L’Ebt Ragusa ricorda che il protocollo straordinario di settore, siglato lo scorso 12 dicembre tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali di categoria, Filcams, Fisascat e Uiltucs, ha previsto, per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, la corresponsione di un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Tale importo viene riconosciuto in due soluzioni. La prima tranche è stata erogata con la retribuzione di gennaio 2023 mentre la seconda e ultima tranche, pari a 150,00 euro al IV livello, dovrà essere corrisposta con la retribuzione di marzo 2023. “Al riguardo, ricordiamo che, in merito al riconoscimento della seconda tranche di una tantum – è chiarito dal consiglio direttivo di Ebt Ragusa – valgono le indicazioni precedentemente fornite con Lavoronews n. 100/2022”.

