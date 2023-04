Filcams Cgil denuncia. A Modica un negozio de “La Fortezza” aperto per Pasqua e Pasquetta

L’apertura di un negozio all’interno del Centro Commerciale “La Fortezza” di Modica la domenica di Pasqua, nonostante ufficialmente il centro abbia dichiarato di essere chiuso sia a Pasqua che a Pasquetta, non può passare inosservata.

La Filcams CGIL di Ragusa, che con la sua storica campagna “La Festa non si vende” a favore delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio si è sempre battuta per i diritti di questi lavoratori non può restare a guardare senza intervenire su quello che sta accadendo.

Per questo, chiediamo immediatamente al direttore del Centro Commerciale La Fortezza di far chiudere tutti i negozi, perché non basta solo scrivere “Chiuso” sulla pagina Facebook e poi permettere che qualcuno al suo interno apra, creando di fatto differenze tra i lavoratori.

Da sempre la Filcams Cgil si batte perché su tutto il territorio nazionale vengano armonicamente e seriamente regolamentate le aperture nei giorni festivi degli esercizi commerciali così come si è fatto recentemente anche a Ragusa dove, grazie all’impegno e alla tenacia della Filcams CGIL Ragusa e ad un serrato confronto con il direttore delle Masserie, si è riusciti ad ottenere la chiusura anche nel giorno di Pasquetta.

“Ci chiediamo a questo punto – dichiarano il segretario generale Filcams Cgil Ragusa, Antonio Modica e Francesco Pisana della Segreteria Filcams Cgil – anche se questi negozi, che decidono di aprire 365 giorni all’anno, rispettino in toto i contratti nazionali di lavoro e se ai lavoratori vengano effettivamente riconosciute le maggiorazioni previste dal contratto. Non possiamo permettere che ci siano differenze tra i lavoratori e ci batteremo perché tutti abbiano il diritto di trascorrere un giorno come quello della domenica di Pasqua, insieme alla propria famiglia. Ci aspettiamo una risposta immediata dalla direzione del centro commerciale”.

