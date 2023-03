Sparatoria a Nashville uccisi 7 bambini di una scuola elementare

Almeno sette persone sono morte, tre minorenni e quattro adulti, compreso l’autore, in una sparatoria avvenuta in una delle scuole primarie nella città di Nashville nello stato del Tennessee. La Covenant School, una scuola elementare cristiana privata nel quartiere di Burton Hills, è stata teatro della sparatoria in un’azione in cui la polizia ha ucciso l’assassino, che a quanto trapela sarebbe un adolescente. “Tre bambini sono stati trasportati al Monroe Carell Jr. Children’s Hospital di Vanderbilt, tutti con ferite da arma da fuoco, spirati purtroppo lungo il tragitto”, hanno detto le autorità. Altri cinque sono rimasti feriti: tre bambini e due adulti. Non c’era personale dell’MNPD (Metro Nashville Police Department) assegnato a quell’edificio. “Abbiamo professionisti della salute mentale nel luogo del ricongiungimento”, ha detto la portavoce dell’NFD Kendra Looney. “È stata istituita una hotline dove i genitori possono chiamare”.

