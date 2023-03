Il Santa Croce calcio annaspa e perde un’altra occasione

La dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza ha già sancito i primi responsi, soprattutto, nella parte bassa della classifica. Con la mancata presentazione della Virtus Ispica nel derby contro il Modica, i giallorossi ispicesi hanno matematicamente lasciato il massimo torneo regionale e con la sconfitta interna contro il Siracusa, anche l’Acicatena è fortemente a rischio. Il Cigno invece, con la sconfitta di sabato pomeriggio contro il Taormina vede sempre più vicini i playout e solo un miracolo sportivo potrebbe evitare gli spareggi per mantenere la categoria. Gli ultimi duecento settanta minuti, saranno fondamentali per gli uomini di Lucenti che anche contro il Taormina, nonostante, la sconfitta non hanno demeritato. Adesso si guarda alla gara di domenica prossima a Mazzarrone che è diventata un crocevia importante per le speranze biancazzurre.

Di seguito il commento di mister Gaetano Lucenti:

“Penso che ci sia poco da commentare. A parte il rigore assegnato al Taormina con molta generosità, devo dire che la gara è stata risolta da due episodi che ci hanno condannato all’ennesima sconfitta casalinga. Per quanto riguarda la gara, penso che la mamma mia a squadra abbia giocato alla pari contro il Taormina o per lo meno, per quanto possiamo dare in questo periodo, fra squalificati, infortunati e altre vicende. Oggi ho dovuto rinunciare all’ultimo momento a un giocatore perché febbricitante e abbiamo iniziato con tre giovani e abbiamo concluso la gara con cinque giovani in campo. Con tutto questo, se la partita fosse terminata con un pareggio, non avremmo rubato nulla, invece abbiamo raccolto una sconfitta che con tutto il rispetto per il Taormina a dieci minuti dalla fine non ci aspettavamo un epilogo così negativo per noi. L’unica nota negativa della gara è stata l’espulsione del nostro capitano che sarà un’importante assenza nella gara di domenica prossima. Nonostante ciò andremo a Mazzarrone a giocarci le nostre chance cercando di recuperare qualche altro elemento. Stiamo passando un periodo particolare con molti giocatori che stringono la cinghia per vari problemi muscolari, ma non vogliamo mollare e cercheremo di conquistare quanti più punti possibili in queste ultime tre gare della regular season. Ritornando alla gara di oggi, avevamo messo in conto che sarebbe stato difficile contro il Taormina, ma per come abbiamo affrontato la gara e per come si era messa, alla fine ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Non era comunque questa gara della svolta, ma lo saranno le successive tre partite dove ci giocheremo la salvezza, direttamente oppure tramite la lotteria dei playout”.

