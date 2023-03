Donati 12 televisori al reparto di Malattie infettive di Ragusa

Dodici televisori da 32 pollici sono stati donati dall’infermiera Serena Di Lorenzo al reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’acquisto è avvenuto coi proventi della pubblicazione e della vendita del libro scritto dalla Di Lorenzo, intitolato “Mi ha salvato la speranza”, che racconta le vicissitudini di una giovane infermiera durante le fasi della pandemia, sia nelle vesti di paziente che di operatrice del sistema sanitario. Il volume, in quaranta pagine, è stato presentato nelle scorse settimane alla Sala delle Capriate di Vittoria e al Centro commerciale culturale di Ragusa, e in ambedue le occasioni ha ricevuto il patrocinio da parte dell’ASP di Ragusa.

La direzione strategica dell’Azienda, con una delibera pubblicata domenica, ha accettato la donazione e dato disposizione al primario del reparto, Maria Antonietta Di Rosolini, di stabilire tempi e modalità di consegna, provvedendo a individuare l’opportuna collocazione dei televisori nelle stanze di degenza. “A nome dell’ASP di Ragusa – dice il commissario straordinario Fabrizio Russo – ringrazio Serena per il gesto di generosità e altruismo compiuto nei confronti dell’Azienda, di chi ci lavora, ma soprattutto dei pazienti del reparto di Malattie infettive del “Giovanni Paolo II”. Il libro è una testimonianza di grande passione e di profondo legame con questo lavoro che, durante la pandemia, ha avuto un impatto determinante nella vita di molte persone. Di questo siamo grati a Serena e a chi, come lei, s’è speso in prima linea e senza riserve per combattere il virus”.

