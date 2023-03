Attesa per il 6G: 10 volte più potente dell’attuale 5G

di Giannino Ruzza

Maggiore efficienza, minori radiazioni e ottimizzazione tra i vari dispositivi interconnessi. E’ quanto promette di essere la futura rete mobile 6G anche se lungi da venire. Gli esperti del settore garantiscono che sarà dieci volte più veloce dell’attuale 5G. Un ulteriore passo avanti della tecnologia che coinvolgerà 17 operatori e 23 produttori di smartphone. Nuova tecnologia a vantaggio del consumatore finale, ma soprattutto nel segmento infrastrutture pubbliche della sanità e dell’industria in generale. Non ci resta che aspettare qualche annetto (entro il 2006-2028?) e l’interconnessione super veloce diventerà una realtà per l’utenza finale mondiale.

