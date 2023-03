Giornate nazionali “Case della Memoria” e nuovi orari al Castello di Donnafugata

In occasione delle Giornate nazionali “Case della Memoria”, sabato 1 aprile si terrà uno speciale Open day con ingresso gratuito a Castello, Parco e Mu.De.Co. di Donnafugata con laboratori e visita ai luoghi “restituiti”.

Alle ore 11.00, infatti, dopo anni saranno per la prima volta riaperti al pubblico i cortili, la torre del Belvedere e le tre fontane del Parco appena restaurate grazie alla misura di Agenda Urbana 6.7.1. In uno speciale percorso, sarà inoltre possibile visitare le aree del Parco storico che hanno beneficiato o stanno beneficiando del restauro “Parchi e giardini storici” del PNRR.

Domenica 2 aprile sarà possibile ripetere l’esperienza con una speciale tariffa di ingresso pari a € 2.00.

Entrambe le giornate saranno caratterizzate da laboratori e visite didattiche, alle ore 10.00 e 15.30. La partecipazione ai laboratori per bambini e alle visite è gratuita, su prenotazione. Per informazioni ci si può rivolgere all’Associazione Armonie, tel. 328 4283993.

A partire dal 1 aprile, Castello, Parco e Mu.De.Co. di Donnafugata saranno aperti dal martedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso), con permanenza all’interno fino alle 19:45.

