Vittoria. Nervoso durante i controlli, celava droga. Arrestato

I Carabinieri di Vittoria, durante una ordinaria attività di controllo alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo dell’autovettura condotta da un 47 enne il quale sin da subito ha manifestato una certa insofferenza all’attività dei militari palesando un atteggiamento nervoso e reticente agli accertamenti usuali.

Il comportamento ingiustificato dell’automobilista ha destato particolare sospetto agli operanti che stavano procedendo alla verifica del suo titolo di guida e dei documenti del veicolo, pertanto decidevano di approfondire i controlli che si concludevano con il rinvenimento di sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un quantitativo corrispondente a 27 dosi, occultata sulla persona del 47 enne.

Preso atto di quanto emerso i Carabinieri, ritenendo opportuno esperire ulteriori controlli per meglio definire la posizione dell’automobilista, estendevano gli accertamenti alla sua abitazione ove rinvenivano altra sostanza stupefacente, stavolta di tipo hashish, per un quantitativo tale da poter ricavare 33 dosi.

Stante le diverse tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità del vittoriee, questi veniva dapprima accompagnato presso gli uffici della Compagnia di Vittoria per la redazione degli atti di rito, e poi deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

