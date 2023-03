Territorio. “Giornata mondiale dell’acqua, a Ragusa, in sordina”

“Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.Il tema di quest’anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. L’obiettivo della giornata è sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico”.

E’ Raffaele Schembari, segretario cittadino di Territorio, a ricordare l’importante ricorrenza senza potersi esimere dal rilevare come l’amministrazione comunale non abbia assunto nessuna iniziativa per l’importante Giornata.

“La mancanza di eventi, prioritariamente occasioni di informazione e formazione per i cittadini e, soprattutto, per i giovanissimi, lascia trapelare la scarsa sensibilità di chi ci amministra per questi temi importanti.

Del resto, anche l’ultimo comunicato del gruppo Cassì, comunque voce univoca di gruppo, amministrazione e sindaco, rende l’idea di come la problematica idrica venga vissuta a Palazzo dell’Aquila non come criticità da risolvere ad ogni costo in ordine al necessario contenimento della risorsa, nonché alla sua valorizzazione, ma solo come occasione per poter vantare le azioni di una amministrazione virtuosa, accorgimento che viene implementato in tempo di campagna elettorale per ben comprensibili fini”

Questo afferma il dr Schembari che aggiunge: “Nonostante il rifacimento di 37 chilometri della rete idrica cittadina, opera della precedente amministrazione grillina, si addebitano, ora, a questo progetto, criticità di elevata conseguente pressione che sfavorirebbe le parti periferiche e vecchie della reta.

Si sa quale è il problema, ma non si fa nulla per risolverlo, per dare mandato ai progettisti di trovare soluzioni per rendere moderna tutta la rete.

Ci si vanta di avere reso disponibile la risorsa idrica in alcune zone della città che prima soffrivano, ma le lamentele per una carente distribuzione continuano a pervenire da quartieri diversi.

Una sola contrada è interessata dalla realizzazione della rete idrica, tutte le altre, e sono tante, restano nel più totale abbandono, con il prezioso liquido distribuito a singhiozzo dal servizio autobotti, in un contesto dove carenti sono l’illuminazione, la manutenzione delle strade e ogni minimo servizio di cui avrebbero diritto i residenti. Dei piani di recupero, nessuna notizia.”

“Comprensibile le motivazioni elettorali – conclude il dr Schembari – ma parlare solo di finanziamenti in arrivo, e da chiedere, per opere che si attendono da anni, è pura propaganda, il problema dell’acqua resta e l’amministrazione non riesce nemmeno a sfruttare l’evento della Giornata mondiale dell’acqua, forse perché sa di non avere nulla da dire ai cittadini.”

