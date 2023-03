Calcio. Il Città di Comiso batte il Modica e prende fiducia

Il Città di Comiso batte il Modica e registra il secondo risultato utile consecutivo, domenica 19 marzo presso lo stadio Peppe Borgese, match valido come undicesima giornata di campionato, girone di ritorno.

Con la vittoria di domenica, il Città di Comiso sale ancora in classifica, trovandosi attualmente fuori dalla zona play out con 32 punti, distanziandosi solo di un punto dalla Jonica, squadra che i Verdearancio affronteranno domenica in trasferta.

Qui di seguito il risultato finale e i marcatori:

Città di Comiso 2 (Rhys al 12’ 2T)

Modica 0 (Tshomba al 50’ 2T)

“Cosa è cambiato rispetto alle partite precedenti? Sicuramente qualcosa è cambiato, sia nella testa che nell’approccio della squadra- ha commentato mister Francesco Tudisco- “Non ci dimentichiamo che questa è una squadra ex novo, a dicembre è stata rifatta totalmente. Abbiamo lavorato in questi mesi, cercando di trovare l’equilibrio giusto in modo che la squadra avesse tutti i mezzi per esprimere il proprio valore. Questa squadra ha orgoglio, ha un’anima che esce ad uscire specialmente nei momenti difficili. Ripensandoci, dispiace aver perso la partita in casa contro il Siracusa perché se avessimo giocato in parità numerica di giocatori (11 contro 11) sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. Domenica abbiamo vinto contro il Modica, squadra attrezzata per vincere il campionato, con un grande blasone e per questo bisogna dare atto e merito ai Verdearancio, che hanno interpretato al meglio questa partita, non concedendo nulla all’avversaria e anzi cercando di essere sempre attivi e propositivi. Sono contento e soddisfatto perché io credo che in ogni cosa prima o poi il lavoro e l’applicazione pagano, e questa è la prova, specialmente se si guarda anche l’età media dei Verdearancio (ovvero 22 anni). Avere in rosa dei ragazzi di valore, giovani, e che possono esprimere ancora tanto è un aspetto che sicuramente inorgoglisce la società.

Domenica si va in trasferta contro la Jonica, una squadra che non sta attraversando un buon momento, che non vince da un mese circa, ma ha giocatori di qualità. L’avversaria di domenica prossima è una squadra che ispira un buon calcio, in un campo difficile, in sintetico, piccolo, stretto, una squadra che corre, che non lascia spazio e gioca sulle mezze palle. Sarà una partita molto difficile, probabilmente più difficile di domenica scorsa. Ciò che sarà importante è questo: continuare a fare risultato, per poter continuare a salire in classifica”.

