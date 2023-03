Studenti dell’Istituto Curcio di Ispica negli USA

L’istituto Curcio di Ispica vola da Ispica a New York partecipandoper la decima volta al progetto IMUNA(International Model United Nations Association), progetto iniziato nel 2011 e interrotto nel 2020 a causa della pandemia.

Obiettivo principale del progetto la sensibilizzazione ad una visione mondiale di tematiche sociali ed etiche attraverso la conoscenza del funzionamento dell’ONU con un approccio volto a comprendere, tramite una simulazione realistica, i lavori delle sue Commissioni.

Sono 35 quest’anno gli studenti dell’istituto ispicese chehanno preso parte al progetto partecipando a un viaggio di istruzione che unisce aspetti di studio nelle diverse commissioni ONU a visite culturali sia nella città di New York che di Washington. Nello specifico i ragazzi alterneranno momenti di lavoro nelle simulazioni delle Commissioni Onu per cui nei mesi scorsi hanno fatto un percorso di inglese e geografia politico-economica a scuola e momenti di arrichimento turistico con visite nei luoghi simbolo degli Usa.

Partiti lunedì 13 marzo gli studenti, accompagnati dai docenti Mary Puccia, Gabriella Bruno, Roberto Monaco e dal Dirigente Scolastico Maurizio Franzò

hanno già terminato la visita alla città di New York (Manhattan) e, tramite un traghetto, hanno anche raggiunto la statua della Libertà ed Ellis Island, simboli della libertà e del sogno americano di tanti immigrati.



Altre tappe significative sono state il Memorial in ricordo alle vittime dell’11 settembre 2001 nel quale persero la vita circa 3000 persone a seguito della distruzione delle torri gemelle e la visita al One World Observatory, immenso grattacielo di 381 metri d’altezza dalla cui terrazza al 102 esimo piano si può ammirare l’intera città attraverso le pareti vetrate.



Le ultime visite a New York sono state quelle al Central Park a Time Square ed al MOMA (Museo di arte moderna)

Nel fine settimana appena trascorso, gli studenti, spostandosi attraverso un tipico bus americano, hanno lasciato New York per raggiungere Washington per un percorso che dalla Casa Bianca li condurrà fino al memoriale di Lincoln e a tutti i luoghi simbolo dell’America dei grandi spazi.

Ultimi approdi dell’itinerario a Washington saranno le visite alla Supreme Court, alla Library of Congress, ai Giardini Botanici Nazionali e al Museo Nazionale dello Spazio.

Il ritorno ad Ispica è previsto il 23 marzo.

“Il nostro istituto – ha commentato il dirigente Franzò – da anni crede e investe in questo progetto la cui valenza culturale e linguistica è altissima. La pandemia ci ha fermati. Adesso siamo ripartiti e devo complimentarmi con tutti i nostri ragazzi che in questa “missione americana” stanno mostrando alti livelli di interresse, grande impegno, maturità e competenze”. Nella foto tutto il gruppo del Curcio

