Vittoria. Inaugurata l’apertura del Posto di Polizia presso il “Guzzardi”

Stamattina, a Vittoria, il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha ufficialmente ricevuto in consegna col taglio del nastro, dal Direttore Generale dell’ASP 7 di Ragusa, Fabrizio Russo, i locali destinati a Posto di Polizia, situati all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. La cerimonia di inaugurazione del nuovo Ufficio della Polizia di Stato si è svolta alla presenza del Prefetto Giuseppe Ranieri, del Direttore Medico di Presidio Giuseppe Drago, del Primario del Pronto Soccorso Giuseppe Molino, del Dirigente del locale Commissariato con personale dipendente, dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, delle massime Autorità civili e militari e di appartenenti alla Deputazione Nazionale e Regionale. Il Questore di Ragusa, nel solco delle Direttive impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, dettate dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza al personale sanitario a seguito dei numerosi episodi di aggressione e disturbo avvenuti nel territorio nazionale, pur non riscontrando particolari criticità nel territorio ibleo si è immediatamente impegnata per la realizzazione del Posto di Polizia a Vittoria, condividendo il progetto con il Prefetto di Ragusa lo scorso 3 marzo, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il progetto è stato avviato, in via prioritaria, presso l’ospedale “Guzzardi” dove le

statistiche rivelano un numero di referti scaturenti da reati più elevato rispetto a quello delle strutture ospedaliere di Ragusa e Modica, con l’auspicio che possa essere esteso, in tempi brevi, anche agli ospedali di Ragusa e Modica, per garantire una maggiore sicurezza ai pazienti e agli stessi operatori sanitari che potrebbero essere vittime di aggressioni o azioni di disturbo all’interno dei luoghi di lavoro. Presso l’Ufficio di nuova istituzione il servizio sarà svolto da personale qualificato che

garantirà la presenza quotidiana di almeno un operatore dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali e che agevolerà l’attività di Polizia Giudiziaria qualora si rendesse necessario fornire una risposta tempestiva. L’Agente preposto opererà in stretto raccordo con le sale Operative della Questura e del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, tramite una linea dedicata, a garanzia del pronto invio di pattuglie nei casi di necessità. Il progetto del Posto di Polizia presso l’ospedale Guzzardi di Vittoria rappresenta un importante passo avanti per l’azione di prevenzione e repressione dei reati condotta con costante impegno dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro che offrono servizi essenziali e di prima necessità ai cittadini quali, appunto, gli ospedali. La cerimonia di consegna dei nuovi locali adibiti a Posto di Polizia si è conclusa con la benedizione del nuovo Ufficio da parte del Cappellano dell’ospedale, Padre Giuseppe Riggio.

