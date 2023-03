Acate. Giovanni Caruso di nuovo in corsa per la carica di sindaco

“E già, io sono ancora qua. Qualcuno sarà contento, qualcun altro un po’ meno. Eppure io ci sono”.

Affidandosi ad un messaggio semplice, indirizzato a cuore e aspettative degli acatesi, Giovanni Caruso, medico in pensione e già in passato sindaco di Acate, ha annunciato la sua candidatura alle amministrative del 28 e 29 maggio 2023.

“Con il mio nome e la mia storia (e, se vogliamo dirla tutta, anche con la mia residenza) torno a candidarmi a sindaco. La città deve ritrovare una guida capace”.

Il profilo di Giovanni Caruso è noto, segnato dalla professione medica svolta ad Acate per oltre 40 anni e dalla passione per la politica iniziata già a 17 anni con l’elezione a Delegato del movimento giovanile della sezione acatese della Democrazia Cristiana.

“Qualcuno potrebbe pensare che il mio tempo è già trascorso, ma è proprio tutto il tempo e la vita vissuta nella mia città ad avermi convinto ad iniziare una nuova campagna elettorale, per tornare a servizio della mia comunità. Conosco le esigenze di Acate, conosco gli acatesi, conosco le famiglie e i lavoratori della città. Mi è molto chiaro cosa è mancato, cosa deve essere cambiato e anche cosa dovrebbe essere riproposto”.

Caruso sta lavorando per formare una coalizione di professionalità e non solo di professionisti della politica.

“È arrivato il momento di riaccendere i motori – ha spiegato il candidato sindaco Giovanni Caruso -. La strada da fare non è semplice, ma con l’esperienza, la determinazione e il sostegno di molti amici, affronteremo anche questa sfida. Non lo faremo per prendere, ma per dare nuove opportunità ad Acate. Ecco perché sono qua”.

Salva