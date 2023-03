Incidente stradale a Vittoria. Ferito un motociclista

Incidente stradale intorno alle 13 a Vittoria in Via Garibaldi. Lo scontro è stato tra un’autovettura Bmw e un ciclomotore, all’incrocio con via Giovanbattista Lo Iacono. Ad avere la peggio un uomo, che era a bordo della moto.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso e la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

L’incidente è coinciso con l’uscita da scuole di diversi istituti limitrofi. Una lunga colonna di auto si è formata in via Garibaldi e nelle strade adiacenti.

foto Franco Assenza

