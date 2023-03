L’Avimecc Volley Modica sconfitta in tre set al “PalaSurace”

Omifer Palmi 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali: 25/12, 25/13, 25/20

Omifer Palmi: Marsili 5, Gitto 8, Stabrawa 15, Marinelli 9, Pellegrino, Rau 12, Carbone 6, Cappio (L1), n.e.:De Santis (L2), Ferraccù, Miscione, Peripolli, D’Amato. All. Andrea Radici. Ass: Gianluca Porcino.

Avimecc Volley Modica: Turlà 2, Raso 8, Capelli 5, Putini 1, Chillemi 6, Quagliozzi 7, Firringieli, Princi, Garofolo, Saragò 6, Petrone, Nastasi (L1), n.e.: Aiello (L2). All. Giancarlo D’Amico. Ass. Enzo Di Stefano.

Arbitri: Antonio Gaetano e Domenico Danilo De Sensi di Lamezia.

Palmi – Sconfitta in tre set al “PalaSurace” di Palmi per l’Avimecc Volley Modica che si arrende in 77′ di gioco a una Omifer in grande spolvero che ha dimostrato ampiamente di meritare il posto occupato in classifica.

I ragazzi di coach Andrea Radici (in tribuna per squalifica), trascinati dal polacco Stabrawa hanno dominato tutto il match senza lasciare margini di reazione ai biancoazzurri di Giancarlo D’Amico che non sono riusciti a entrare in partita.

Dopo un approccio che faceva ben sperare, infatti, il sestetto modicano si è sciolto come neve al sole lasciando campo libero ai calabresi che non si sono fatti pregare per conquistare tre punti importantissimi per la loro classifica.

Dopo una fase iniziale di sostanziale equilibrio, in cui il sestetto modicano a ribattuto colpo su colpo, Palmi prende subito in mano le redini del gioco e piazza un primo allungo (8/5) che mette in difficoltà i modicani, che sbagliano molto in ricezione e non riescono a trovare soluzioni alle conclusioni offensive dei calabresi. A metà della frazione un parziale di 8/3 per i palmesi indirizza il parziale dalla parte della Omifer (16/8) che arriva nella fase finale con un cospicuo vantaggio (10/21) fin troppo facile da gestire anche perchè Modica non riesce a rialzarsi. Alla fine l’attacco murato di Chillemi regala il 25/12 ai padroni di casa che si portano avanti di un set dopo soli 24′ di gioco.

Al cambio di campo ci si aspetta la reazione modicana che tarda ad arrivare. Palmi ne approfitta puntualmente e scava subito il “solco” nel punteggio (8/3) che i padroni di casa devono solo gestire perchè Modica stenta a ritrovarsi e ricucire lo strappo (16/10) diventa quasi impossibile. Nel rettilineo finale Palmi è avanti di 10 (21/11) e chiude la frazione con un facile 25/13 grazie all’invasione di Pedro Putini.

Timida reazione modicana a inizio del terzo set, ma è solo un fuoco di paglia, perchè appena Palmi alza i ritmi i biancoazzurri vanno in difficoltà. Palmi lentamente inizia ad allargare la forbice del risultato (8/5) che a metà parziale li vede avanti di 5 punti (16/11). Modica non ci crede più e per Palmi avviarsi al successo netto diventa una formalità. Dopo una piccola reazione d’orgoglio modicana a chiudere i conti e il match ci pensa Rau che conclude dal centro e mette a terra il pallone del 25/20 e certifica il successo della sua squadra.

Salva