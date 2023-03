Attivazione Posto di Polizia al Pronto soccorso di Vittoria

Lunedì alle 10.30 sarà attivato il posto di Polizia presso i nuovi locali del Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Fabrizio Russo, esprime apprezzamento per l’iniziativa: “Ringrazio il Questore di Ragusa per aver messo a disposizione dell’area di emergenza del “Guzzardi”, appena inaugurata, il personale della Polizia di Stato e, in generale, per aver condiviso con l’Azienda sanitaria un percorso teso ad assicurare agli operatori un contesto lavorativo sereno e scevro da ogni forma di violenza o prevaricazione. Il livello dell’erogazione dei servizi di assistenza ne risentirà in maniera positiva, a totale beneficio dell’utenza finale”, conclude il Commissario.

