Fervono i preparativi per l’arrivo di Mons. Rumeo

Mancano sette giorni esatti all’ordinazione episcopale di Mons. Salvatore Rumeo e al suo ingresso ufficiale il Diocesi.

La Diocesi di Noto avrà giorno 18, vigilia di San Giuseppe Patrono della Chiesa Universale, il suo dodicesimo pastore.

Il nuovo vescovo sarà consacrato da Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, e co-consacranti saranno Mons. Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, Mons. Laplaca, Vescovo di Ragusa e Mons. Staglianò, amministratore apostolico di Noto.

In diocesi fervono i preparativi, la celebrazione di ordinazione sarà possibile seguirla anche in diretta streaming.

Il programma giorno 18 marzo prevede l’arrivo del Vescovo alle 9.15 presso la Porta Reale, a cui seguirà subito dopo un momento di saluto alle Autorità presenti. Alle 10.30 è previsto l’inizio del solenne pontificale.

A RTM in un’intervista il vescovo eletto ha affermato “Credo che quella netina sia una bella realtà: una Chiesa che risplende per la sua ricca tradizione di santità e fede autentica. Il Signore ci sorprende con i suoi pensieri e ci conduce sui sentieri da Lui tracciati. Spero di camminare sostenuto dall’amicizia di tanti uomini e donne di buona volontà. Non credo nelle navigazioni solitarie!”

Si preannuncia un mistero episcopale ricco di novità e di creatività, all’insegna della comunione e dello sguardo dal basso.

Mons. Salvatore Rumeo, 56 anni, è stato eletto vescovo da Papa Francesco il 22 dicembre 2022, succendendo a Mons. Staglianò.

