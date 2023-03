Il Coro del “Bellini” di Catania con le canzoni tradizionali del ‘900 al Garibaldi di Modica

Il prestigioso Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania diretto dal maestro Luigi Petrozziello, e Gianbartolo Porretta al pianoforte, saranno i protagonisti sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, domenica 12 marzo alle ore 18.30, del concerto dal titolo “Napoli, Sicilia e… New York”. Un evento molto coinvolgente ed emozionante di questa stagione musicale realizzata in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania, che proporrà una carrellata di brani della tradizione popolare napoletana, siciliana e della Grande Mela. Una serata caratterizzata da canzoni indimenticabili che richiameranno alla mente melodie che hanno accompagnato la vita di generazioni di italiani per tutto il Novecento. Brani come “A crozza”, “Torna a Surriento” o “Santa Lucia”, fino a canzoni della tradizione americana, scorci di storie passate che il pubblico potrà ascoltare e rivivere in un’atmosfera emozionante e dal ritmo trascinante. “Il Bellini torna a Modica con un nuovo straordinario evento, frutto del gemellaggio avviato ormai da anni tra il Teatro Garibaldi e il Teatro etneo – commenta Giovanni Cultrera, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini – Splendide pagine della tradizione popolare del Novecento saranno al centro di un concerto che saprà emozionare”. Un omaggio alla tradizione popolare che le voci del Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, precise, appassionate e profonde, dirette abilmente dal maestro Luigi Petrozziello e sulle note del pianoforte del bravissimo Gianbartolo Porretta, offriranno con sensibilità trasmettendo, in un clima esuberante ed a tratti malinconici, amore per la musica e per la nostra terra. “Ritorna sul palco del Teatro Garibaldi l’importante Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania – commenta il sovrintendente del Teatro modicano Tonino Cannata – La musica tradizionale italiana ha un posto speciale nei cuori di molti italiani e questa sarà un’occasione per celebrare le nostre radici musicali. Il pubblico avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica e molto coinvolgente”.

