Stipulata dal Consorzio ibleo convenzione per smaltimento gesso

È operativa la convenzione siglata tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed i Comuni di Ragusa e Comiso per la gestione dei rifiuti a base di gesso.

L’iniziativa del Libero Consorzio Comunale ibleo, fortemente voluta dal Commissario straordinario Salvatore Piazza, è stata preceduta da una fase di concertazione con Polizia provinciale, CNA Ragusa, Confartigianato e Ance Ragusa.

Nei giorni scorsi, all’interno dei Centri comunali di raccolta dei due enti che hanno firmato la convenzione, sono stati posizionati gli appositi cassoni per il corretto smaltimento di questo tipo di rifiuti. Si tratta di un progetto sperimentale, della durata sei mesi, al termine dei quali verranno analizzati i risultati raggiunti, sia in termini di materiale conferito che dai benefici relativi all’impatto ambientale, per poi valutare un eventuale percorso strutturale del servizio.

