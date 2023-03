Continuano le adesioni al progetto amministrativo di Gianfranco Fidone che, dal lancio ufficiale della candidatura con la proposta di “Acate, punto a capo”, ha incassato il sostegno di importanti e numerose realtà dell’associazionismo e dell’attivismo acatese.

Fidone ha incontrato il gruppo ReattivAcate per condividere il suo progetto amministrativo e l’idea della città del futuro raggiungendo la piena condivisione degli intenti e proponendo anche il primo nome per la squadra assessoriale: si tratta dell’avvocato Giuseppe Raffo.

“Ringrazio l’associazione ReattivAcate per il sostegno – dice Fidone – e siamo lieti di vedere come il nostro progetto amministrativo cresca giorno dopo giorno perché considerato credibile e vincente. Ho incontrato un gruppo composto da persone che si sono sempre spese per Acate, mi riferisco a Giuseppe Raffo, a Francesco Iacono, Cristian Palma, Daniele Gallo, Luigi Denaro, Giuseppe Failla, Giuseppe Brugaletta, Giuseppe Sammatrice, Giovanni D’Amanti, Paolo Guccione, Lucia Carnemolla, Alessandro Guardabasso, Laura Bernardo e molti altri”.

“Un gruppo pieno di entusiasmo che presenterà una nutrita schiera di candidati al consiglio, e si è scelto insieme di indicare in giunta un loro rappresentante: sarà l’avvocato Giuseppe Raffo. Stiamo costruendo una squadra coesa e competente pronta a mettersi al lavoro per risollevare Acate”.

