Il Veteran Car Club Ibleo a Torino per ritirare i due premi Manovella d’oro

Ritirati nei giorni scorsi a Torino, presso Le Officine grandi riparazioni, i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dal Veteran Car Club Ibleo per l’attività svolta nel 2022. Il club, che è stato rappresentato dal presidente Antonino Provenzale, ha così potuto fregiarsi dell’ambito riconoscimento attribuito dall’Asi, vale a dire il premio Manovella d’oro. E’ stato il consiglio federale su proposta della commissione manifestazioni di competenza a decidere l’assegnazione al Vcci. In particolare, il Veteran ha ricevuto il premio sia per l’edizione 2022 dell’Autogiro della provincia di Ragusa quanto per l’edizione 2022 di Motostoriche nel barocco ibleo. Tutto ciò anche in base alle relazioni del delegato manifestazioni Asi che ha messo in evidenza le peculiarità degli eventi in questione. “Per noi una grande soddisfazione – evidenzia Provenzale – così come è stato bello ricevere questi riconoscimenti in un luogo ricco di significato storico per le auto come Le Officine grandi riparazioni. Naturalmente, il merito di questo premio va equamente suddiviso tra tutti i componenti del club, in particolare del consiglio direttivo, che si adoperano per la migliore riuscita delle varie iniziative che, di volta in volta, promuoviamo”. Il Veteran car club ibleo ha avuto modo, finora, di fare arrivare a 11 i Manovella d’oro conquistati. Assieme a questi da conteggiare anche cinque premi speciali sempre attribuiti dall’Asi. Insomma, un palmares di tutto rispetto anche in vista dei prossimi eventi che vedranno la luce durante il periodo primaverile.

Salva