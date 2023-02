Servizio civile, presto i colloqui Assod

Sono molte di più rispetto alle unità previste nel bando le domande presentate entro il 20 febbraio scorso dai giovani interessati ad essere inseriti nei progetti di Servizio civile universale. I dati parlano chiaro: sono state inoltrate ben 277 domande rispetto alle 169 da impiegare nei 10 progetti dell’Assod. Se si vanno a vedere le istanze presentate per i singoli progetti emerge con estrema evidenza come i giovani abbiano orientato le proprie scelte su quelle iniziative che interessano in particolare l’infanzia ed i disabili, segno inequivocabile di una volontà di impegnarsi in iniziative che riguardano le persone più fragili.

Due i progetti, in particolare, che hanno avuto un boom di adesioni. “Il gioco della crescita”, riguardante appunto i servizi all’infanzia con l’educazione e promozione culturale, che interesserà i comuni di Ragusa, Ispica, Vittoria e Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e prevede l’impiego di 20 giovani. Le domande presentate sono però 50, più del doppio dei posti disponibili, per cui saranno i colloqui, come del resto per tutti i progetti avviati dall’Assod a selezionare le unità da inserire in questa iniziativa, le cui date saranno rese note quanto prima.

Stesso discorso per il progetto “Vita inclusiva”, destinato specificamente ai disabili, che sarà gestito nei comuni di Modica, Catania, Messina, Palazzolo Acreide, in provincia di Ragusa, Favara, in quella di Agrigento, e Marsala, in provincia di Trapani. In questo caso le domande presentate sono state ben 89 rispetto ai 53 posti disponibili. Anche le iniziative “Vivere Ragusa”, in tema di tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali, e “Vivere Santa Croce Camerina”, finalizzato all’animazione culturale verso i giovani, hanno ottenuto un discreto successo, nel primo caso, con 45 istanze presentate rispetto ai 30 posti disponibili e, nel secondo, con 18 domande inoltrate a fronte dei 12 previsti.

“I dati sul numero delle domande presentate – evidenzia il presidente dell’Assod Paolo Santoro – dimostrano senza ombra di dubbio che i progetti da noi presentati per il Servizio civile universale hanno intercettato la sensibilità e le aspirazioni di tanti giovani che hanno dimostrato interesse nei confronti di tutte le iniziative da noi proposte. Sarà adesso nostro compito – aggiunge il presidente Santoro –, proprio attraverso lo svolgimento dei colloqui e la valutazione dei titoli, capire le motivazioni e aspirazioni per impiegarli al meglio nei progetti e sedi prescelte. una raccomandazione collegarsi al sito www.assod.org per conoscere le date dei colloqui di selezione che saranno a giorni pubblicati. Nessuna ulteriore comunicazione sarà fatta singolarmente ai candidati”.

Salva