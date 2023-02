Istituto Da Vinci Ispica. Partecipata osservazione corpi celesti

Si è concluso anche il secondo momento di osservazione dei corpi celesti rivolti agli alunni delle classi quinte dell’interplesso primaria San Giuseppe/Sant’Antonio dell’I.C Leonardo da Vinci di Ispica. Il bilancio finale è positivo e le attività meritano di essere replicate annualmente grazie alla collaborazione dell’associazione astrofili di Noto che, nutriti da una forte passione ultra trentennale, hanno regalato forti emozioni ai nostri alunni delle classi 5 sez. A-B-C-D. Un’esperienza didattica che è stata svolta a conclusione del programma di scienze sull’universo e sul sistema solare. Un modo per dare concretezza alle competenze acquisite ed alle conoscenze apprese dai discendenti frequentanti l’Istituto “L. da Vinci”. “Un plauso, per la disponibilità profusa in orario extrascolastico – dichiara il docente referente Lino Quartarone – va ai docenti Rosalba Fronte, Letizia Gregni, Erica Medici, Cinzia Monaco, Marinella Sacchetta, Giuseppina Scapellato, al collaboratore scolastico Vincenzo Piligra ed al Dirigente Scolastico Prof. Alberto Moltisanti per aver sostenuto l’iniziativa”.

