Il Modica Dart prepara l’esordio e presenta la nuova divisa

A pochi giorni dalla prima edizione della Coppa Sicilia targata FIGF, il Modica Dart presenta ufficialmente la divisa ufficiale con la quale gli atleti modicani esordiranno nel primo evento regionale che si svolgerà a Sciacca domenica 12 Marzo, nella sede di gioco dello Sciacca Dart.

Spinti dal classico abbinamento “rosso-blu”, la squadra modicana inaugura, seguendo le regole della Federazione, la maglia ufficiale di gioco con la quale difenderà i colori della Città della Contea in tutte le competizioni regionali e nazionali.

Intanto sta per concludersi il campionato e la serie C disputata online contro giocatori di tutta Italia. Il Modica Dart è inoltre in attesa di inaugurare la nuova sede di gioco, puntando cosi anche a coinvolgere ancora nuovi appassionati, creando un forte e nuovo movimento sportivo che, per quella che è la sua stessa natura, riesce a raccogliere sempre più interesse. Merito anche della possibilità di allenarsi e giocare da casa, per poimigliorare condividendo in presenza lo stare in pedana.

Salva