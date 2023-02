ASP Ragusa: prolungato anche il contratto del personale amministrativo

Alla luce dell’ultimo provvedimento deciso dal governo regionale, l’Asp di Ragusa sta predisponendo gli atti propedeutici al prolungamento del contratto di lavoro anche del personale amministrativo in continuità con quanto già avvenuto nei mesi di gennaio e febbraio. Il provvedimento riguarda oltre 100 unità lavorative. Per quanto riguarda il personale sanitario a cui è stato prolungato il contratto in scadenza, il monte ore è stato portato ad un tetto massimo di 21 ore settimanali.

