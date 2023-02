In Sicilia le elezioni amministrative si svolgeranno il 28 e 29 maggio, così come già deciso dalla giunta lo scorso 2 febbraio. La conferma all’unanimità è arrivata dal governo Schifani nella seduta di oggi pomeriggio. Alla fine è passata la linea di Fratelli d’Italia e, quindi, non ci sarà nessun allineamento con l’election day nazionale del 14 e 15 maggio.

Si voterà, dunque, domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15), con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno.

Salva