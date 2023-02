Calcio, Promozione. Frigintini sconfitto a Vizzini

VIZZINI 2

FRIGINTINI 1

Frigintini: Caruso, Assenza (17’ st. Yusypenko), Iozzia, Fusca, Pianese, Di Martino (36’ st. Colombo), Sangiorgio, Buscema, Tumino (31’ st. Giurdanella), Noukri, Monopoli. All. Buoncompagni

Arbitro: Davide Lo Presti di Messina; Assistenti Emanuele Finocchiaro (Acireale), Pietro Quartaronello (Messina)

Reti: st.10’, 38’ Desi; 43’ Sangiorgio

La trasferta di Vizzini non porta buone notizie per i rossoblù del Frigintini, che cedono ai padroni di casa per 2-1. Due gol subiti nel secondo tempo, il primo al 10’ su calcio di punizione dal limite e il secondo al 38’ su calcio di rigore. Nell’occasione della concessione della massima punizione è stato espulso il capitano Gigi Pianese per doppia ammonizione; che unitamente a Matteo Fusca (ammonito e già diffidato) non potrà essere presente nella delicatissima gara di domenica prossima al Vincenzo Barone contro il Città di Canicattini. Dopo il 2-0 c’è stata la reazione dei rossoblù che hanno accorciato le distanze con Kevin Sangiorgio (foto) per il 2-1 che è stato il risultato finale. Con il Vizzini il tecnico Samuele Buoncompagni ha dovuto reinventarsi il reparto avanzato per le assenze (importanti) di Calabrese e Caccamo e nel primo tempo i rossoblù hanno rischiato solamente una volta sempre su calcio di punizione che Caruso ha deviato in angolo. Una occasione anche per il Frigintini con Monopoli (il terzino, schierato con il n.11) ma un dribbling di troppo ha vanificato la possibilità del vantaggio. Più vivace il secondo tempo anche se di occasioni pericolose su entrambi i fronti non ce ne sono state. Così i gol sono arrivati su palla inattiva per il Vizzini ed in entrambi i casi è stato Desi a trasformare le occasioni in gol per il 2-0. La sconfitta è stata addolcita dal gol di Sangiorgio che non evita, però, ai rossoblù di piombare in piena zona retrocessione. Da segnalare l’esordio in campionato dell’ucraino Oleksandr Yusypenko.

